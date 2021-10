O ingrediente caro é um lanche diário para essas aves da floresta

Matthew E Smith



Quando você me dá o menu de um restaurante, a primeira coisa que faço é procurar qualquer coisa que mencione trufas. Risoto de trufas, batatas fritas com trufas, molho de trufas, você escolhe. Acontece que não estou sozinho. Alguns pássaros da Patagônia parecem fazer o mesmo ao vasculhar a floresta para jantar.

Claro, já há evidências de que os mamíferos, juntamente com os humanos, apreciam o fungo umami que geralmente é a noz-moscada. Os animais podem ajudar a preservar a vida de nosso macarrão, espalhando sementes de trufas quando suas fezes caem na natureza. Agora, pesquisadores da Universidade da Flórida publicou um estudo Isso mostra que as criaturas com penas também não podem fugir do luxo.

Mas o estudo, publicado quinta-feira na revista Current Biology, diz que esses gastrônomos, chucao tapaculos e huet-huets de garganta negra se alimentam de trufas que não são tão picantes quanto o tipo que conhecemos e amamos. Na verdade, existem alguns tipos de trufas bem diferentes do tipo que você encontrará nas prateleiras da despensa do Eleven Madison Park. É provável que não gostemos daqueles que esses pássaros procuram e se parecem com bagas de cores vivas.

De acordo com o autor sênior Matthew E. Smith, professor assistente do Departamento de Fitopatologia da Universidade da Flórida, a descoberta de trufas surgiu como o alimento favorito dessas aves durante um de seus projetos de pesquisa anteriores na Patagônia.

“Trabalhamos na mata, removendo terra e ajuntando trufas, e percebemos que essas aves ainda estão nos perseguindo e inspecionando as áreas onde mexemos no solo”, disse. na situação atual.

Ele continuou: “Então encontramos trufas cortadas em pequenos pedaços.” Marcus Kayava, primeiro autor do estudo, “Ele até viu um pássaro comendo trufas bem na frente dele. Tudo isso nos fez pensar: Esses pássaros estão procurando trufas?” Caiafa, um pesquisador do mesmo departamento da Universidade da Flórida, tinha um assento especial na primeira fila para um filhote que se alimentasse da iguaria.

Neil Bowman / Getty Images



Depois de sua experiência incrível observando criaturas voadoras procurarem e consumirem um lanche parecido com um cogumelo, Kaiva e Smith mergulham no mistério. Eles examinaram fezes de pássaros para ver se o DNA de trufas estava presente.

Kagan Hekki Sekercioglu / Getty Images



“A análise da dieta baseada em DNA é empolgante porque fornece novos insights sobre as interações entre organismos que antes eram difíceis de observar diretamente”, disse Michele Gosino, um dos autores do estudo e ex-pesquisador do laboratório de Smith.

“Como a amostragem de fezes não afeta adversamente as espécies-alvo, acho que esses métodos são inestimáveis ​​para estudar e proteger espécies comuns e raras no futuro”, disse Gosino.

Após a análise, 42% do cocô de chucao tapaculo e 38% do cocô de huet-huet revelaram conter evidências apreciáveis ​​de DNA de trufas – os pássaros aparentemente mastigaram os contos de terra coloridos. Em seguida, a equipe usou um microscópio fluorescente para verificar se os germes nas fezes ainda eram viáveis. ela era. Isso significa que os pássaros ajudam os mamíferos a aumentar a disseminação de trufas, espalhando esporos quando defecam.

Matthew E Smith



Os pesquisadores afirmam ainda que esses fungos têm um papel importante nos ecossistemas florestais: ajudam a colonizar as raízes das árvores.

“Esses fungos formam o micélio, uma relação pela qual o fungo ajuda a planta a absorver nutrientes em troca de açúcares da planta”, explicou Kayava. A partir de agora, a equipa pretende decifrar porque é que as trufas estudadas são tão esteticamente semelhantes às bagas brilhantes. Eles suspeitam que isso se deve a uma adaptação evolutiva que atrai melhor os pássaros que gostam de comer.