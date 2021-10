A vacinação completa pode espalhar o delta Covid-19 para os membros da família: estudo

Dados realistas mostram que pessoas totalmente vacinadas podem pegar e transmitir a variante delta em casa.

Os autores do estudo disseram que as vacinas protegem amplamente contra COVID-19 grave, mas não evitam sua disseminação total.

Os especialistas recomendam que as pessoas sejam vacinadas, tomem reforços quando forem qualificados e tomem precauções extras.

download Algo está sendo enviado.

Pessoas que foram totalmente vacinadas Eles podem pegar e transmitir a variante delta altamente contagiosa em casa, inclusive para outras pessoas vacinadas – mas aqueles que não estão imunizados continuam em maior risco, Mostrar dados do mundo real.

Estudo conduzido pelo Imperial College London e Publicado em The Lancet Infectious Diseases Na quinta-feira, ele identificou 71 pessoas que contraíram COVID-19 devido à variante delta.

O estudo descobriu que, entre aqueles totalmente vacinados em casa, 25% contraíram COVID-19, em comparação com 38% dos contatos domiciliares não vacinados.

Ajit Lalvani, chefe de doenças infecciosas do Imperial College London, que co-liderou o estudo, Ele disse em um comunicado Que as vacinas eram “inadequadas” para evitar que as pessoas contraíssem a variante delta e a transmitissem em casa. “Este é provavelmente o caso de outros ambientes internos, onde as pessoas passam longos períodos de tempo nas proximidades”, disse ele.

A Dra. Anika Singhaniagam, pesquisadora do Imperial College London que co-liderou o estudo, disse em um comunicado que era “essencial” para pessoas não vacinadas, que permanecem sob risco de doença grave, receberem uma vacina COVID-19. Cerca de três quartos das pessoas no Reino Unido estão totalmente vacinadas, Mostrar dados oficiais.

Singanayagam disse que as pessoas totalmente vacinadas tornam-se mais vulnerável a COVID-19 “Dentro de alguns meses” após a segunda dose da vacina. “Portanto, aqueles que recebem uma dose de reforço devem recebê-la imediatamente”, disse ela.

Singanayagam acrescentou que o estudo forneceu “informações importantes” sobre por que a variante delta está causando um número crescente de casos de COVID-19 em todo o mundo, mesmo em países com altas taxas de vacinação.

“Continuadas medidas de saúde pública e social para reduzir a transmissão continuam importantes, mesmo em indivíduos vacinados”, disse ela.

Peter Openshaw, Professor de Medicina Experimental do Imperial College London, que não estava envolvido na pesquisa, Ele disse em um comunicado Os resultados mostram que “você tem uma boa chance de não estar infectado se viver com alguém com COVID-19 e suas chances são melhores se você recebeu recentemente uma vacina dupla”.

Mas, “se quiser evitar a infecção, você ainda deve fazer tudo o que puder para evitar o contato próximo, usar uma máscara e lavar as mãos, mesmo que tenha sido vacinado”, disse ele.

Dr. Simon Clark, Professor Assistente de Microbiologia Celular da University of Reading, Ele disse em um comunicado As vacinas “reduzem” a infecção por COVID-19, mas não são uma “bala de prata”.

“A infecção ainda pode ser amplificada na comunidade em geral pela transmissão em casa”, disse ele. Clark advertiu que seria um “erro fatal” presumir que as famílias são o único lugar onde a transmissão ocorre.

Pesquisadores do Imperial College London, do Manchester NHS Foundation Trust e da Health Security Agency do Reino Unido usaram o sistema de rastreamento de contato central do Reino Unido para identificar 621 participantes e testá-los para COVID-19, independentemente dos sintomas com um teste de laboratório. Dos 621 participantes, 163 tinham COVID-19 e 71 eram devido à variante delta.

Os autores do estudo disseram que 54% daqueles com delta foram totalmente vacinados, 32% não foram vacinados e 14% receberam uma única dose da vacina.

Eles então analisaram o número de pessoas infectadas pelos participantes domiciliares e o status de vacinação daqueles que contraíram o vírus. O estudo, financiado pelo Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde, foi realizado entre setembro de 2020 e setembro de 2021.