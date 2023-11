A Microsoft pensará nos usuários da Nintendo como “parte da comunidade Xbox” de agora em diante

O CEO da Microsoft Gaming, Phil Spencer, tem estado ocupado promovendo a recente aquisição da Activision Blizzard pela gigante da tecnologia e, como parte disso, ele falou com uma agência japonesa Famitsu Sobre como trabalhar com outras plataformas no futuro.

Em relação ao futuro do Xbox, Phil e a equipe querem pensar nos membros da Nintendo e do PlayStation como parte da comunidade de jogos da Microsoft. Aqui está uma tradução aproximada:

“Assim como pensamos no ROG Ally e no Steam Deck como parte da comunidade Xbox, precisamos pensar em muitos usuários do Nintendo Switch e PlayStation como parte da comunidade Xbox no futuro.

“Da mesma forma, achamos importante garantir que todos que continuam a jogar jogos do Xbox, incluindo aqueles que jogam o Game Pass no PC, se sintam iguais na sociedade. Há muito trabalho a fazer.”

Phil fez comentários semelhantes há pouco tempo em referência a jogadores de outras plataformas que fazem parte da “Call of Duty Nation” da Microsoft. Ele também mencionou como deseja manter todas as plataformas alinhadas umas com as outras no que diz respeito à entrega de conteúdo, não se prendendo ao DLC e tornando os jogos o mais acessíveis possível.