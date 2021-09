Uma cidade com economia verde pode ser construída para durar?

Quando a fábrica reduziu a produção nos anos 2000 e fechou em 2015, na época do corte do emprego de colarinho branco, Normal ficou chateada. Os fornecedores pararam de trabalhar e muitos trabalhadores saíram em busca de novos empregos. Uptown, um elegante bairro de tijolos com um teatro restaurado dos anos 1930 e dois hotéis muito grandes, de repente se tornou um monumento à prosperidade decadente da cidade.

Políticos e líderes empresariais locais abraçaram Rivian, que tem sede na Califórnia e tem escritórios em outros estados, Canadá e Grã-Bretanha, como uma forma de preencher o vazio. Mas em um lugar que passou por tantas mudanças na riqueza, os residentes podem ser perdoados por se perguntarem quanto tempo os bons tempos vão durar hoje.

Transição para carros elétricos

Os carros elétricos requerem menos trabalhadores para serem produzidos do que os carros a gasolina. E embora as perspectivas de Rivian pareçam fortes – ela se inscreveu para obter Oferta Pública de Ações Em agosto, em busca de uma avaliação de quase US $ 70 bilhões – a empresa pode ser inundada com uma lista crescente de concorrentes. Em algum ponto, a onda de gastos terminará e a indústria local aumentará ou diminuirá dependendo da capacidade de Rivian de construir uma grande base de clientes.

A espuma inicial já está se dissipando. Depois de atingir mais de 200 funcionários no início deste ano, o número de funcionários da Weber Electric caiu para cerca de 100. Mosier, o proprietário, disse que espera contratar trabalhadores novamente para tornar a fábrica mais ecologicamente correta. – Mais construção.

Desse modo, o boom dos veículos elétricos é uma espécie de microcosmo da transição mais ampla para uma economia de baixo carbono: à medida que governos e investidores canalizam centenas de bilhões de dólares para indústrias verdes, certamente haverá um choque inicial. Mas isso vai continuar?

“Você realmente salvou o bacon”

Nem todos na Normal têm uma conexão com a fábrica Rivian, a única unidade de produção da empresa; Às vezes é assim que se sente. Sentada no saguão de uma fábrica em uma tarde de junho, ajudando a supervisionar as operações do local de trabalho, como design do local e jantar, Katie Tilly disse que seu irmão mais novo, que acabara de deixar o Corpo de Fuzileiros Navais, começou a trabalhar na empresa na semana seguinte.

“Meu irmão mais novo trabalha no departamento de bateria!” “Éramos tão diferentes que nossos pais nunca esperaram que trabalhássemos no mesmo lugar”, compartilhou a funcionária de relações comunitárias Laura Ewan.