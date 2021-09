O relatório do IPC de terça-feira deve mostrar que a inflação continua subindo, colocando o Federal Reserve em uma posição difícil

O relatório de terça-feira sobre o Índice de Preços ao Consumidor pode definir o tom para os mercados antes da reunião do Federal Reserve da próxima semana, especialmente se estiver mais quente do que o esperado.

O CPI deve subir 0,4% em agosto, quando for divulgado às 8h30 ET, de acordo com uma estimativa de consenso da Dow Jones. Na comparação anual, o IPC passará a subir 5,4%, mesmo ritmo de julho. Excluindo alimentação e energia, o índice de preços ao consumidor deverá subir 0,3% ou 4,2% em termos interanuais, de acordo com as estimativas.

Os dados da inflação estão chegando mais forte do que o esperado, O que levanta preocupações de que pode ser mais urgente do que as autoridades do Fed pensam. O Federal Reserve se reúne na próxima terça e quarta-feira, e é amplamente esperado que discuta a redução de seu programa de títulos, mas não anuncie formalmente seus planos até o final do ano.

Porém, alguns profissionais do mercado dizem que outro alerta sobre o aumento da inflação pode acelerar a programação do Fed Relatório de empregos de agosto Foi mais fraco do que o esperado. Alguns profissionais do mercado aumentaram suas expectativas para o anúncio do Fed depois que os ganhos de empregos em agosto totalizaram apenas 235 mil, cerca de 500 mil a menos do que o esperado.

“Se a inflação estiver alta, isso implica um cronograma um pouco mais rápido do que o do Fed”, disse Ben Jeffrey, analista de taxas de juros do BMO para os EUA. Ele disse que espera um ritmo de aumento das taxas de juros acima do esperado.