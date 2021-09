China pede às empresas de internet que parem de bloquear os links umas das outras

PEQUIM (Reuters) – O Ministério da Indústria da China disse na segunda-feira que disse às empresas de internet do país que encerrassem sua antiga prática de bloquear os links umas das outras em seus sites, jurando tomar medidas contra as empresas que não cumprissem.

A mudança, que poria fim ao que os analistas chamam de “jardins murados” dos gigantes online chineses, é apenas a mais recente de uma enorme campanha regulatória https://www.reuters.com/world/china/education-bitcoin- chinas -season-dynamic-repressão-2021-07-27 por Pequim, que dividiu setores de tecnologia a educação e propriedade.

A repressão do governo eliminou bilhões de dólares do valor de mercado de algumas das maiores empresas do país e deixou os investidores confusos sobre qual setor poderia ser o próximo a ser alvo.

Quando a medida foi anunciada na capital, o porta-voz do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, Zhao Zhiguo, disse que a restrição do acesso normal aos links da Internet sem motivo adequado “afeta a experiência do usuário, prejudica os direitos dos usuários e perturba o sistema de mercado”.

As novas instruções de Pequim vieram depois que o 21st Century Business Herald relatou no sábado que o Ministério da Indústria da China disse a gigantes da tecnologia, incluindo Alibaba Group Holding Ltd e Tencent Holdings Ltd, que parassem de bloquear os links de sites uns dos outros em suas plataformas.

A Internet na China é dominada por um punhado de gigantes da tecnologia que historicamente bloquearam links e serviços de concorrentes em suas plataformas.

Por exemplo, a Tencent restringe os usuários de compartilhar conteúdo do aplicativo de vídeo curto de propriedade de ByteDance Douyin para os aplicativos de mensagens instantâneas WeChat e QQ da Tencent. Em fevereiro, Duane entrou com uma queixa https://www.reuters.com/article/us-china-bytedance-idUSKBN2A2153 com um tribunal em Pequim dizendo que isso constituía um comportamento monopolista.

Em outros casos, os mercados de comércio eletrônico Taobao e Tmall do Alibaba não permitem o serviço de pagamento WeChat Pay da Tencent como opção de pagamento.

Tencent disse ao Securities Times, apoiado pelo estado, que apoiava fortemente a decisão do departamento e a implementaria em fases. O Alibaba não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Zhao, funcionário do Ministério da Indústria, não mencionou nenhuma empresa específica em seus comentários sobre as novas instruções às empresas, mas disse que ainda há uma lacuna entre o entendimento de algumas empresas de Internet sobre a questão do bloqueio de links e as ações necessárias deles.

