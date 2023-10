Uma causa comum da obesidade é a frutose, afirma um novo artigo: ScienceAlert

Um novo estudo sugere que a frutose é o diabinho insidioso que leva muitos metabolismos humanos à obesidade. Embora não seja a maior fonte de calorias, leva ao desejo de ingerir alimentos gordurosos em maiores quantidades, o que leva à alimentação excessiva.

Uma grande análise, liderada por Richard Johnson, MD, do Campus Médico Anschutz da Universidade do Colorado, sugere que a decisão de perder peso pode não se resumir a uma escolha entre eliminar carboidratos ou gordura, mas sim a uma redução responsável de ambos.

Infelizmente, ter grandes quantidades de carboidratos frutose em sua dieta não tornará isso fácil.

“Embora todas as hipóteses reconheçam a importância de reduzir alimentos ultraprocessados ​​e ‘junk food’, ainda não está claro se o foco deve ser na redução da ingestão de açúcar, carboidratos de alto índice glicêmico, ou gorduras, gorduras poliinsaturadas ou simplesmente aumentar a ingestão de proteínas.” Os pesquisadores escrevem em seu artigo.

“Aqui, revisamos as diferentes hipóteses nutricionais para a obesidade. Sugerimos que todas as diferentes hipóteses estão amplamente corretas e que, embora pareçam superficialmente incompatíveis, todas podem ser unificadas com base em outra hipótese conhecida como hipótese da persistência da frutose”.

A frutose é um tipo de açúcar que pode ser encontrado naturalmente nas frutas. Equilibrado com as vitaminas e fibras contidas neleComer maçãs, bananas e laranjas diariamente não é um grande problema. O corpo também pode produzir pequenas quantidades de frutose a partir de carboidratos como glicose e alimentos salgados.

Quando adicionado a adoçantes como açúcar de mesa e xarope de milho rico em frutose em grandes quantidades, as concentrações deste açúcar específico podem acumular-se rapidamente na nossa dieta, muitas vezes sem que percebamos.

Johnson e seus colegas conduziram um estudo abrangente de todos os fatores conhecidos que contribuem para a obesidade e descobriram que o metabolismo da frutose no corpo causa uma diminuição em um composto chamado trifosfato de adenosina.Tenistas profissionais), que fornece energia para processos celulares no corpo.

Quando o ATP cai para um nível suficientemente baixo, é um sinal para o seu corpo de que você precisa de mais combustível. Isso deixa você com fome, então você come.

Isto é o que os investigadores chamam de hipótese de sobrevivência da frutose, e liga diferentes teorias sobre as causas da obesidade, mesmo aquelas que parecem largamente incompatíveis, como a ingestão de gordura versus a ingestão de hidratos de carbono.

“Basicamente, essas teorias, que colocam uma série de fatores metabólicos e nutricionais no centro da epidemia de obesidade, são todas peças do quebra-cabeça unidas por uma peça final: a frutose.” Johnson diz. “A frutose é o que faz com que nosso metabolismo entre em modo de baixo consumo de energia e perca o controle do apetite, mas os alimentos gordurosos tornam-se a principal fonte de calorias que levam ao ganho de peso.”

Este modo de baixo consumo de energia é ativado mesmo que haja uma reserva de combustível disponível. Mesmo quando há muita energia disponível na forma de gordura armazenada, a frutose impede que o corpo utilize qualquer parte dessa reserva.

Em alguns contextos, isso é uma coisa boa. Os ursos que se preparam para a hibernação podem manter seus estoques de gordura mastigando frutas. Mas os pesquisadores dizem que o consumo de alimentos e bebidas açucaradas em humanos é o caminho para o excesso prejudicial à saúde.

“Este mecanismo baseado na evolução é usado para ajudar os animais a armazenar gordura quando o alimento está disponível, antes da esperada escassez de alimentos.” Os pesquisadores escrevem. “Embora destinado a ajudar a sobrevivência a curto prazo, com a partilha crónica excessiva, este caminho deixa de ser benéfico para desencadear muitas das doenças modernas de hoje.”

Mais pesquisas são necessárias para determinar exatamente como isso funciona, já que a maioria das pesquisas sobre como a frutose funciona é baseada em animais. No entanto, os resultados representam um passo importante na resolução deste problema A crise sanitária piora.

A pesquisa foi publicada em obesidade.