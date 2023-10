Chuva de meteoros Orionídeos: observe os meteoros no céu neste fim de semana

Nota do editor: Inscreva-se no boletim científico da Wonder Theory da CNN. Explore o universo com notícias de descobertas fascinantes, avanços científicos e muito mais.





CNN

–



Se você está procurando um show espetacular neste fim de semana, fique atento à chuva de meteoros Orionidas que brilhará durante a noite de sábado e domingo.

A chuva deve atingir o pico às 20h (horário do leste dos EUA) no domingo, mas espera-se que meteoros visíveis fluam pelo céu durante todo o fim de semana a uma taxa de 10 a 20 por hora, de acordo com a EarthSky, e podem ser vistos de todo o mundo durante a noite.

A melhor hora para avistar o meteoro seria nas primeiras horas da manhã, quando a radiância, ou o ponto de onde os meteoros parecem disparar – neste caso, a constelação de Órion – atinge seu máximo por volta das 2 da manhã em qualquer horário. zona. , mas Dra. Ashley King, pesquisadora de ciências planetárias O Museu de História Natural de Londres disse que os meteoros começarão a aparecer assim que anoitecer.

No final desta semana, a lua estará na fase minguante e se porá perto da meia-noite. De acordo com a Sociedade Americana de Meteoros. Isso significa que seu brilho interferirá ligeiramente na visão do meteoro, disse King.

“Você vai querer esperar até a lua se pôr”, disse ele. “Mesmo se você estiver em uma cidade, você poderá ver alguns meteoros – é apenas uma questão de olhar para o céu e ser paciente.”

Para ter a melhor chance de avistar um meteoro, King sugere sair de casa por pelo menos 10 a 20 minutos antes de observar as estrelas para permitir que seus olhos se ajustem à pouca luz. Se possível, o ideal é ficar longe da poluição luminosa e encontrar um local com uma visão clara do céu escuro, disse King.

Os meteoros Orionídeos vêm de um dos cometas mais famosos, Halley, que está atualmente localizado próximo ao meio de sua órbita de 76 anos ao redor do Sol. Embora o cometa não apareça no céu noturno da Terra até 2061, ele deixa um rastro de detritos pelo qual nosso planeta passa todos os anos, dando origem às Orionidas.

No início de maio, a Terra passa por uma seção diferente da trajetória orbital de Halley, resultando em uma chuva de meteoros conhecida como Eta Aquaridus.

“O que estamos vendo são pequenos grãos de poeira cometária viajando muito rapidamente”, disse King. “Quando entram na atmosfera, aquecem e evaporam, e obtêm aquela faixa brilhante – é o que chamamos de meteoro.”

As orionídeos tendem a ser brilhantes e velozes, a 148.000 milhas por hora (238.183 quilômetros por hora). De acordo com a NASA. Devido a esta alta velocidade, as Orionidas costumam fazer longos rastros no céu, o que é uma evidência visual da poeira emitida pelos meteoritos à medida que aquecem, disse King.

Às vezes, as chuvas de meteoros podem ter picos inesperados nas taxas de meteoros. De 2006 a 2009, as Orionidas viram entre 50 e 75 meteoros por hora, segundo Sociedade Americana de Meteoros. A expectativa é que as taxas estejam normais este ano, mas sempre há a possibilidade de uma surpresa. a organização observa em seu site.

“Não é apenas impressionante, é emocionante ver as faixas brilhantes no céu, o que não é algo que se vê todos os dias, mas são grãos de poeira que se formaram há pouco mais de 4,6 mil milhões de anos”, disse King. “Isto é poeira do nascimento do sistema solar.”

Após o pico das Orionidas, a taxa horária de meteoros visíveis começará a diminuir até que a chuva termine em 22 de novembro. Se você perdeu o pico neste fim de semana, ainda restam mais cinco chuvas de meteoros para capturar este ano:

● Taurides Sul: 5 a 6 de novembro

● Revoltas do Norte: 11 a 12 de novembro

● Leônidas: 17 a 18 de novembro

● Gêmeos: 13 a 14 de dezembro

● Úrsidas: 21 a 22 de dezembro

Restam três luas em 2023, De acordo com o Almanaque dos Agricultores:

● 28 de outubro: Lua do Caçador

● 27 de novembro: Lua do Castor

● 26 de dezembro: Lua Fria

Eclipse lunar e solar



Em 14 de outubro, pessoas nas Américas do Norte, Central e do Sul puderam ver um eclipse solar anular. Durante este evento, a lua passou entre o sol e a Terra para formar um “anel de fogo” no céu. Este foi o último evento de eclipse solar até 2024.

No entanto, um eclipse lunar parcial ocorrerá em 28 de outubro e será visível na Europa, Ásia, Austrália, partes da América do Norte e grande parte da África do Sul. Este eclipse ocorre quando parte da Lua passa para a sombra da Terra, permitindo que a sombra apareça na Lua por um curto período de tempo.