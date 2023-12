Um tratamento comum para o ombro considerado ineficaz

Os resultados de um ensaio recente sugerem que o uso deste tratamento precisa ser reavaliado.

Um ensaio clínico publicado recentemente em BMJ Verificou-se que a terapia com injeção de solução salina, comumente usada para tratar a tendinopatia calcária, uma condição dolorosa causada pelo acúmulo de cálcio nos tendões do manguito rotador no ombro, não proporcionou nenhum benefício significativo em comparação ao placebo.

O estudo mostra que os benefícios percebidos da lavagem guiada por ultrassom (procedimento em que uma solução salina é injetada nos depósitos de cálcio para dissolvê-los), mesmo quando combinada com injeções de esteróides, são equivalentes aos obtidos com placebo (tratamento simulado).

As descobertas questionam o uso de lavagem guiada por ultrassom para esta condição e devem levar a uma “reconsideração crítica” das atuais diretrizes de tratamento, dizem os pesquisadores.

Antecedentes e metodologia do estudo

Embora amplamente utilizada, a lavagem guiada por ultrassom não foi comparada ao tratamento simulado, portanto não está claro se as melhorias relatadas se devem ao tratamento em si, à recuperação natural ao longo do tempo ou a um efeito placebo.

Para preencher esta importante lacuna de evidências, investigadores na Noruega e na Suécia conduziram o primeiro pseudo-ensaio para testar o efeito real da lavagem guiada por ultra-sons com injecções de esteróides em pacientes com tendinopatia calcificada do ombro.

As suas conclusões baseiam-se em 218 adultos (idade média de 50 anos; cerca de 65% mulheres) encaminhados para seis hospitais na Noruega e na Suécia entre abril de 2015 e março de 2020 com sintomas de tendinopatia calcificada com duração de pelo menos três meses.

No início do ensaio, os pacientes forneceram informações sobre uma série de fatores de saúde e estilo de vida, e foram realizadas radiografias para avaliar o tamanho dos seus depósitos de cálcio.

Os pacientes foram então divididos aleatoriamente em três grupos de tratamento: eliminação de placebo mais injeção de esteróides (73), eliminação de placebo mais injeção de esteróides (74) e apenas simulação (71). Após o tratamento, todos os pacientes foram solicitados a fazer um programa de exercícios em casa.

Avaliação e resultados

A principal medida de interesse foi a gravidade da dor e incapacidade funcional na Escala de Ombro de Oxford (escala de 0 a 48 pontos) relatada pelos pacientes após duas semanas, seis semanas, quatro, oito, 12 e 24 meses.

Após quatro meses, não houve diferença significativa na dor e no comprometimento funcional entre os três grupos. Os resultados permaneceram semelhantes nas avaliações subsequentes, mesmo em pacientes cujos depósitos de cálcio tinham desaparecido, o que os investigadores dizem que põe em causa a ideia de que a dissolução do cálcio à volta da articulação resolve os sintomas.

Os grupos que incluíram injeções de esteróides relataram melhor alívio da dor do que o grupo placebo após duas e seis semanas de tratamento, mas notavelmente, as melhorias após quatro meses não foram diferentes das do placebo.

Observações e recomendações

Os investigadores reconhecem várias limitações, como a falta de um grupo de tratamento para avaliar o curso natural da doença, mas dizem que o desenho duplo-cego, de três braços, incluindo o grupo placebo, permitiu-lhes avaliar o verdadeiro efeito clínico. De tratamento eficaz.

Como tal, concluíram: “As nossas descobertas desafiam as recomendações atuais para o tratamento da tendinopatia calcificada e podem exigir uma reconsideração crítica dos conceitos de tratamento estabelecidos para estes pacientes”.

Eles acrescentaram que estudos futuros deveriam analisar tratamentos alternativos, como programas específicos de fisioterapia, e deveriam incluir um grupo que não recebe tratamento para avaliar o impacto do curso natural da tendinopatia calcificada nos resultados.

Num editorial relacionado, investigadores norte-americanos dizem que a ducha parece ser exagerada e pode não ser tão eficaz como pensávamos. No entanto, a conclusão de que a lavagem guiada por ultrassom ou a injeção subacromial de corticosteroide não tem mais papel no tratamento da tendinopatia calcificada do ombro seria prematura.

Eles acrescentaram que essas novas descobertas “ajudarão nas discussões com os pacientes e fornecerão alguma garantia para aqueles com um curso sintomático igualmente prolongado de que o tempo ajudará e que os corticosteróides podem facilitar o alívio da dor a curto prazo”.

Eles sugerem que estudos futuros incluam um grupo de controle simulado, avaliem a resposta ao tratamento no início do curso dos sintomas e explorem se os sistemas de classificação ultrassonográfica podem prever melhor a resposta ao tratamento.

