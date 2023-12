Os cientistas podem ter identificado a causa do enjôo matinal, aumentando a esperança de possíveis tratamentos

Os cientistas podem ter descoberto a causa exata dos enjoos matinais, as náuseas e os vómitos que frequentemente acompanham a gravidez – e com esta descoberta, melhores opções de tratamento podem estar no horizonte.

Pesquisadores da Universidade do Sul da Califórnia e da Universidade de Cambridge descobriram que o hormônio GDF15 é produzido na placenta e que a sensibilidade da mãe a ele determina a gravidade da doença. O estudo foi publicado na quarta-feira em natureza.

enquanto Pesquisa anterior O GDF15 tem sido associado a estes sintomas, e o estudo mais recente mostra que as mulheres expostas a baixos níveis da hormona antes da gravidez apresentam sintomas mais graves.

Clique aqui para ver a mídia relacionada. Clique para expandir



“Sabemos agora que as mulheres ficam doentes durante a gravidez quando são expostas a níveis mais elevados de GDF15 do que estão habituadas”, disse Marlena Viso, professora assistente clínica de ciências populacionais e saúde pública no Centro de Epidemiologia Genética da Universidade de Sul da Califórnia. Keck School of Medicine e primeiro autor do artigo, disse em A Novo lançamento.

Isso poderia curar os enjôos matinais?

Enquanto ela estava lá Tratamentos para ajudar os sintomas dos enjôos matinais, esta pesquisa abre portas para possíveis formas de resolver a causa subjacente.

Tendo em conta os resultados do estudo, os investigadores sugerem que existem duas formas possíveis de ajudar: reduzir o GDF15 ou expor uma pessoa ao GDF15 antes da gravidez, a fim de prepará-la para níveis elevados da hormona quando engravidar.

“Este estudo fornece fortes evidências de que um ou ambos os métodos serão eficazes na prevenção ou tratamento” da hiperêmese gravídica, ou enjôo matinal grave, disse Viso.

A pré-exposição ao hormônio deve ser feita “de forma segura e lenta, de uma forma que não faça ninguém se sentir infeliz”, explica o professor Sir Stephen O’Reilly, da Universidade de Cambridge, que também fez parte do estudo. “Então poderemos, esperançosamente, reduzir o risco de desenvolver hiperêmese durante a gravidez.”

Quanto tempo dura o enjôo matinal?

Possível tratamento que pode ajudar 70 a 80% das mulheres grávidas Quem sofre de enjôo matinal, que apesar do nome, pode ocorrer a qualquer hora do dia.

A maioria das mulheres com Vômito e náusea Durante a gravidez Sintomas nos primeiros três meses Ou nos primeiros três meses de gravidez, mas uma pequena percentagem de mulheres apresenta sintomas duradouros até ao parto.

Hiperêmese gravídica O enjôo matinal grave ou grave, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, refere-se a náuseas e vômitos persistentes durante a gravidez que ocorrem por volta de 0,3 a 2% de todas as gestações.

Casos graves podem levar à perda de peso e desidratação, podendo exigir tratamento intensivo, de acordo com a healthline. Direção-Geral da Saúde.

Para Charlotte Howden, sofrer de hiperêmese gravídica durante a gravidez de seu filho, sete anos atrás, foi “um inferno”, disse ela à CBS News.

“Vomitei até 30 vezes por dia”, descreveu ela. “Não conseguia comer nada”. “Tornou-se muito perigoso para mim quando não consegui mais conter a água.”

Kate da Grã-Bretanha, Duquesa da Cornualha E Atriz Amy Schumer Eles também compartilharam suas lutas com a doença.

Notícias populares