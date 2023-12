Esta Semana em Tartarugas | dissidente

Você poderia dizer que esta foi uma grande semana para as Tartarugas, mas também poderia dizer que toda semana é uma grande semana para as Tartarugas. Sempre tem alguma coisa acontecendo com esses caras! Esta semana reuni as melhores e maiores notícias sobre as tartarugas do passado e do presente, para que você não precise procurá-las sozinho.

Planta fóssil, na verdade, uma pequena tartaruga … Psicológico!

As tartarugas estão sempre tramando alguma coisa, seja truques ou comer alface. Nesta atualização, é a primeira. A história começa em meados do século 20, quando um padre chamado Padre Gustavo Huertas coletava fósseis em Villa de Leyva, uma cidade da Colômbia. Ele encontrou duas formas ovais, cada uma com cinco centímetros de comprimento, listradas com linhas que lembravam folhas de árvores, e então identificou os fósseis como algum tipo de grupo de plantas antigas. Sphenophyllum. Mas essa definição não fazia sentido: os fósseis ovais vieram de rochas datadas entre 132 e 113 milhões de anos atrás, e as únicas outras espécies conhecidas no Sphenophyllum Ele morreu há mais de 100 milhões de anos.

Fotografia de Fabiani Herrera e Hector Palma Castro

Recentemente, uma equipe de pesquisadores reexaminou os fósseis e percebeu que eles não se pareciam exatamente com uma folha. “Quando você olha em detalhes, as linhas nos fósseis não parecem veias de plantas, e eu tinha certeza de que provavelmente eram ossos”, disse Fabiani Herrera, paleontólogo do Field Museum, em Chicago. em Comunicado de imprensa. Herrera enviou fotos dos fósseis a um colega que rapidamente os identificou como filhotes de tartarugas. As linhas que parecem veias de plantas representam, na verdade, a parte inferior da carapaça, a parte dentro da tartaruga. Em artigo publicado na revista Fósseis eletrônicosos pesquisadores identificaram inicialmente a tartaruga como uma tartaruga marinha extinta Desmatochelys badellaeque atingiu 15 pés de comprimento.

A melhor parte deste artigo, na minha opinião, é a seção em que os pesquisadores listam algumas outras plantas identificadas incorretamente na região da Colômbia, muitas das quais foram identificadas por um americano chamado Edward Wilbur Perry. Nesta lista: Perry identificou incorretamente um fóssil de planta de cacau que na verdade fazia parte da mandíbula de um réptil marinho, Perry identificou incorretamente algumas sementes de banana como fósseis antigos do período Cretáceo, quando na verdade eram apenas sementes de banana modernas, e Perry também identificou incorretamente algumas sementes de banana como fósseis antigos do período Cretáceo, quando na verdade eram apenas sementes de banana modernas.Na identificação do “suposto período Cretáceo”. A banana acabou por ser simplesmente um “depósito sedimentar em forma de banana”, escreveram os investigadores. Com todos esses erros, o cara não merece ser chamado de Perry!

Feliz aniversário atrasado para Jonathan, a tartaruga bissexual

Jonathan, o animal terrestre vivo mais velho do mundo, tem agora 191 anos. O aniversário de Jonathan, 4 de dezembro, foi tecnicamente há mais de uma semana, mas esse aniversário foi concedido arbitrariamente por um homem chamado Nigel, que é o governador de Santa Helena, a ilha onde Jonathan vive desde 1882, então não acho que seja um “aniversário.” “Jonathan deveria ser excluído do relatório desta semana.

Jonathan é mostrado aqui com a idade de 185 anos. | Gianluigi Guercia/AFP via Getty Images

Os cientistas estimam que Jonathan nasceu por volta de 1832, quando tinha pelo menos 50 anos e estava totalmente maduro quando chegou a Santa Helena como presente ao governador da época. Portanto, não parece inteiramente possível, nem mesmo provável, que Jonathan tenha mais de 191 anos. Mais de 40 presidentes dos EUA (matar!) e 31 governadores viveram em Santa Helena (eu também acho isso legal!).

Durante quase dois séculos de vida, Jonathan, agora cego por causa da catarata e perdendo o olfato, viveu a vida ao máximo. Quando Jonathan tinha 186 anos, famosos jornais britânicos publicaram uma curiosa Dar um passeio A tartaruga fez barulho. “Descobriu-se que a tartaruga gigante mais antiga do mundo poderia ser gay”, dizia uma publicação posterior em o sol. Quando Frederica, companheira de 26 anos de Jonathan, teve que ir ao veterinário devido a uma lesão na concha, um exame que Jonathan observou cuidadosamente nas proximidades, o veterinário determinou que Frederica era uma tartaruga macho. O nome da tartaruga foi mudado para Frederick. Jonathan acasala com outras tartarugas machos e fêmeas que vivem ao lado dele no jardim da residência do governador de Santa Helena, conforme consta em seu livro. Livro Guinness dos Recordes Mundiais. Que Jonathan chegue ao terceiro século!

Jonathan se tornou o animal terrestre vivo mais velho em 2021, vencendo uma tartaruga radioativa chamada Tui Malila, que viveu pelo menos 188 anos. Diz a tradição que em 1777, o Capitão Cook conseguiu… Alegadamente Tu’i Malila foi presenteada à família real de Tonga quando era apenas um filhote, embora seja Também é possível Eles foram trazidos a bordo como carne fresca, como costumavam ser as tartarugas naquela época. A tartaruga Tui Malila sobreviveu a muitas coisas em sua vida, depois de ser atropelada por uma carruagem, chutada por vários cavalos e cegada por um incêndio. Acho que este é o maior presente da vida da tartaruga gigante: você tem que sobreviver depois de todos os seus inimigos. Jonathan está brindando a alguém especial na noite de 29 de novembro?

Um marco para Marvin

Marvin em sua rocha ensolarada. | David Roth

Por último, mas não menos importante, chegamos a Marvin, a Tartaruga, que atingiu seu novo rito de passagem na última sexta-feira. Pedi a David Roth, colega de quarto do desertor e supervisor de Marvin, a história completa. Como ele disse a Ruth, ele estava prestes a sair para a festa de Natal do Maverick quando percebeu algo errado com o tanque de Marvin. “Achei que ele tivesse desenterrado outra pedra, o que foi surpreendente. Mas era apenas uma grande bosta cinzenta. Parecia conter pedaços de sua casca. Talvez quando ela se descascou, como acontece naturalmente, ele a comeu?” “Parece bom. Continuo descobrindo coisas novas e nojentas sobre ele”, disse-me Roth no Slack, acrescentando que correu para limpar o tanque antes de sair para a festa de Natal. Com a grande bosta cuidada, Marvin voltou a desfrutar de sua rocha ensolarada. Perguntei a Roth se Marvin era o motivo pelo qual ele estava várias horas atrasado para a festa de Natal. Ele foi honesto: “A outra razão pela qual cheguei atrasado à festa de Natal é porque estava atrasado para tudo e sempre não queria largar tudo. em Marvin”, disse ele.

Bom pessoal, vocês ouviram aqui: Marvin é inocente! Volte no futuro para a próxima rodada do This Week in Turtles, que pode nunca acontecer.