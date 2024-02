Um polêmico motor quântico que desafia a física parece ter se perdido no espaço

Um motor quântico experimental está desaparecido e presumivelmente perdido no espaço, depois que a equipe perdeu contato com o satélite que deveria estar em movimento.

A Rogue Space Systems lançou o satélite Barry-1 em órbita em novembro de 2023, onde foi acoplado a um foguete SpaceX Falcon 9. Infelizmente, a primeira missão espacial da empresa não saiu como planejado.

“Tivemos problemas persistentes com o sistema de energia a bordo do ônibus durante o lançamento e a fase inicial de órbita”, explicou a equipe em comunicado. atualizar“E depois de dois meses de operações, perto do final do LEOP, perdemos contato com o satélite.”

Segundo a equipe, o contato foi perdido antes que pudessem testar o polêmico motor IVO, que leva o nome da empresa IVO Ltd que o desenvolveu. O plano era movimentar os cubos por meio de um motor IVO, demonstrando que ele poderia fornecer propulsão.

O motor é descrito como um “motor sem reação”, um dispositivo hipotético que causa impulso sem propelente. Tal dispositivo seria revolucionário, ajudando-nos a chegar a destinos distantes no espaço com mais rapidez e sem grandes quantidades de propelente.

Houve tentativas de criar tais dispositivos, com alguns, como o EmDrive, alegando produzir uma pequena quantidade de impulso. Mas tais dispositivos são altamente controversos porque parecem contradizer a lei da conservação do momento, e para cada acção há uma reacção igual e oposta. As equipes subsequentes que tentaram replicar a misteriosa propulsão criada pelo EmDrive descobriram que tudo poderia ser explicado pela física comum e pelo forçamento térmico.

“Com a ajuda de uma nova estrutura de medidor e diferentes pontos de suspensão para o mesmo motor, fomos capazes de reproduzir forças de empuxo pronunciadas semelhantes às medidas pela equipe da NASA, mas também fazê-las desaparecer por meio de um sistema de suspensão pontual.” A equipe explicou ao site alemão GrenzWissenschaft-Aktuell.

“Quando a energia flui para o EmDrive, o motor aquece. Isso também faz com que os elementos de montagem na balança se deformem, fazendo com que a balança se mova para o novo ponto zero. Conseguimos evitar isso com uma estrutura melhorada. Nossas medições refutam todas as reivindicações do EmDrive em pelo menos 3 ordens de magnitude.

IVO é Lábios apertados Sobre como a unidade deles funciona, no entanto Alegar Pode produzir 52 mN de empuxo por 1 watt de eletricidade. Afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias, e com o motor IVO perdido no espaço e as leis da física ainda fazendo seu trabalho, parece improvável que consigamos isso tão cedo.

[H/T: Futurism