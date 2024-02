Japão lança o primeiro satélite de madeira do mundo para combater a poluição espacial | Satélites

Cientistas japoneses criaram uma das espaçonaves mais incomuns do mundo, um pequeno satélite feito de madeira.

o Sonda de lignosato Foi construído com madeira de magnólia, que, em experiências na Estação Espacial Internacional (ISS), revelou-se particularmente estável e resistente a fissuras. Os planos estão sendo finalizados para lançá-lo em um foguete dos EUA neste verão.

O satélite de madeira foi construído por pesquisadores da Universidade de Kyoto e da Sumitomo Forestry Company para testar a ideia de usar materiais biodegradáveis, como a madeira, para ver se eles poderiam servir como alternativas ecologicamente corretas aos metais com os quais todos os satélites são feitos atualmente. . .

“Todos os satélites que entram na atmosfera da Terra queimam e produzem pequenas partículas de alumina, que flutuarão na alta atmosfera por muitos anos.” Takao DoiUm astronauta japonês e engenheiro aeronáutico da Universidade de Kyoto alertou recentemente. “Em última análise, isso afetará o meio ambiente da Terra.”

Para resolver este problema, investigadores em Quioto criaram um projecto para avaliar espécies de madeira para determinar até que ponto podem suportar os rigores do lançamento espacial e das longas viagens na órbita da Terra. Os primeiros testes foram realizados em laboratórios que recriaram condições no espaço e descobriram que as amostras de madeira não apresentavam alterações mensuráveis ​​na massa ou sinais de decomposição ou danos.

“Ficamos impressionados com a capacidade da madeira de resistir a essas condições”, disse Koji Murata, líder do projeto.

Após esses testes, as amostras foram enviadas para a Estação Espacial Internacional, onde passaram por experimentos de exposição por cerca de um ano antes de serem devolvidas à Terra. Mais uma vez, mostraram poucos sinais de danos, fenômeno que Murata atribuiu ao fato de não haver oxigênio no espaço que pudesse causar a queima da madeira e nenhum organismo que pudesse causar seu apodrecimento.

Lixo espacial em órbita baixa da Terra [artist’s impression]. Imagem: ESA/PA

Vários tipos de madeira foram testados, incluindo cerejeira japonesa, sendo a madeira de magnólia a mais forte. Isto já foi usado para construir o satélite de madeira em Kyoto, que conterá uma série de experimentos que determinarão o desempenho da espaçonave em órbita, disse Murata.

“Uma das missões do satélite é medir a deformação de uma estrutura de madeira no espaço. A madeira é forte e estável numa direção, mas pode estar sujeita a alterações dimensionais e fissuras na outra direção.” observador.

Murata acrescentou que uma decisão final ainda não foi tomada sobre o veículo de lançamento, com as opções agora reduzidas a um voo neste verão em uma nave de abastecimento Cygnus da Orbital Sciences para a Estação Espacial Internacional ou uma missão semelhante do SpaceX Dragon no final do ano. A sonda – que tem o tamanho de uma caneca de café – deverá operar no espaço por pelo menos seis meses antes de poder entrar na atmosfera superior.

Se o LignoSat tiver um bom desempenho em órbita, a porta poderá se abrir para o uso de madeira como material de construção para mais satélites. Estima-se que mais de 2.000 naves espaciais serão provavelmente lançadas anualmente nos próximos anos, e o alumínio que estas naves espaciais provavelmente depositarão na alta atmosfera à medida que queimam na reentrada poderá em breve representar grandes problemas ambientais.

Uma pesquisa recente conduzida por cientistas da Universidade de British Columbia, no Canadá, revelou que o alumínio proveniente da reentrada de satélites poderia causar grave destruição da camada de ozônio que protege a Terra dos raios ultravioleta do sol e também poderia afetar a quantidade de luz solar que viaja. através da atmosfera e atinge… a terra.

No entanto, isto não deverá ser um problema para satélites construídos em madeira, como o LignoSat, que quando ardem durante a sua reentrada na atmosfera após completarem a sua missão, produzirão apenas uma fina névoa de cinzas biodegradáveis.