NASA e Japão lançam o primeiro satélite de madeira do mundo noticias do mundo

NOVA DELI – O Japão e os Estados Unidos planeiam lançar no espaço o primeiro satélite de madeira do mundo, a sonda LignoSat, este verão.Esta espaçonave incomum é feita de madeira de magnólia, que durante os experimentos foi considerada particularmente estável e resistente a rachaduras. O Guardian informou que cientistas japoneses criaram o satélite de madeira, e agora os Estados Unidos fazem parte de sua missão enquanto dão os retoques finais no satélite que será lançado em um foguete americano.Num esforço pioneiro para resolver o problema crescente dos detritos espaciais, investigadores da Universidade de Quioto, em colaboração com a empresa madeireira Sumitomo Forestry, construíram um satélite de madeira. Eles tiveram a ideia de usar uma alternativa ao metal, um material biodegradável.Takao Doi, astronauta japonês e engenheiro aeroespacial da Universidade de Kyoto, alertou recentemente que “todos os satélites que entram na atmosfera da Terra queimam e produzem pequenas partículas de alumina, que flutuarão na alta atmosfera por muitos anos”. “Em última análise, isso afetará o meio ambiente da Terra.”Para resolver este problema, investigadores em Quioto criaram um projecto para avaliar espécies de madeira para determinar até que ponto podem suportar os rigores dos lançamentos espaciais e dos voos longos na órbita da Terra. Os primeiros testes foram realizados em laboratórios que recriaram condições no espaço e descobriram que as amostras de madeira não apresentavam alterações mensuráveis ​​na massa ou sinais de decomposição ou danos.“Ficamos impressionados com a capacidade da madeira de resistir a essas condições”, disse Koji Murata, líder do projeto.Mais importante ainda, é um material biodegradável, o que significa que é amigo do ambiente e a melhor alternativa aos materiais não biodegradáveis ​​que poderão ser extintos nos próximos 2.000 anos. Isto reacenderia a esperança de que, mesmo depois da extinção dos produtos não biodegradáveis, os satélites e outros objetos pudessem funcionar.Pesquisadores da Universidade da Colúmbia Britânica, no Canadá, revelaram recentemente que o alumínio proveniente da reentrada de satélites pode causar grave destruição da camada de ozônio que protege a Terra dos raios ultravioleta do sol e também pode afetar a quantidade de luz solar transmitida através da atmosfera. E chega à Terra, segundo o The Guardian.No entanto, isto não deverá ser um problema para satélites construídos em madeira, como o LignoSat, que quando ardem durante a sua reentrada na atmosfera após completarem a sua missão, produzirão apenas uma fina névoa de cinzas biodegradáveis.