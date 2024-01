Um pequeno avião com 7 pessoas a bordo faz um pouso de emergência em uma rodovia da Virgínia

Sete pessoas estavam a bordo de um pequeno avião que pousou na Loudoun Parkway, no condado de Loudoun, Virgínia, na tarde de sexta-feira, de acordo com a Polícia do Estado da Virgínia e a Administração Federal de Aviação.

A polícia estadual disse que não houve relatos de feridos.

A Administração Federal de Aviação disse que o avião monomotor Cessna 208 Caravan fez um “pouso forçado” na estrada por volta das 12h50, após decolar do Aeroporto Internacional Dulles, na Virgínia, por volta das 12h15. O avião estava a caminho do aeroporto de Lancaster, na Pensilvânia, na época. A Administração Federal de Aviação disse.

Cortesia de Jonathan

“Estamos aliviados em informar que não houve feridos”, disse o CEO da Southern Airlines, Stan Little, em comunicado. Washington, DC, afiliada da ABC WJLA. “Estamos gratos aos nossos pilotos, que fizeram exatamente o que foram treinados para fazer: colocar a segurança dos nossos passageiros em primeiro lugar. Estamos a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades para investigar minuciosamente a situação.”

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes está investigando.