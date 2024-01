iRobot, Spirit Airlines, Super Micro, AMD, Nvidia, Travellers, Chegg e mais operadoras

As ações da iRobot caíram 34% depois que o Wall Street Journal informou que a Comissão Europeia pretende proibir a Amazon.com.

de

Fabricante do Roomba adquirido. A Amazon foi informada na quinta-feira, em uma reunião com autoridades de concorrência da Comissão Europeia, que o acordo provavelmente seria rejeitado, disse o jornal, citando pessoas familiarizadas com o assunto. A Amazon concordou em comprar a iRobot por US$ 1,7 bilhão em agosto de 2022. As ações da Amazon subiram 0,7%.

As ações da Spirit Airlines subiram 18% depois que a companhia aérea de baixo custo disse que espera receitas do quarto trimestre no limite máximo de sua orientação inicial e que as reservas de férias foram fortes. As ações fecharam em queda de 7,5% na quinta-feira, depois que uma reportagem da revista disse que a Spirit estava… Planejando explorar opções de reestruturação Com assessores após o colapso de sua fusão com a JetBlue Airways

.

Num comunicado enviado a Barão Após o fechamento dos mercados na quinta-feira, um porta-voz da Spirit disse que a empresa “não está buscando nem participando de uma reestruturação legal”. As ações da Spirit caíram 47% na terça-feira e 22% na quarta-feira.

A Super Micro Computer subiu 12% depois que a fabricante de servidores e produtos de informática disse que espera lucro ajustado do segundo trimestre fiscal de US$ 5,40 a US$ 5,55 por ação, superior às estimativas dos analistas de US$ 4,51 e melhor do que a previsão anterior da empresa de US$ 4,40 a US$ 4,88. A expectativa é de vendas de US$ 3,6 bilhões a US$ 3,65 bilhões, também acima das estimativas de Wall Street. A Super Micro citou “forte demanda do mercado e do cliente final por nossas soluções de banda larga, IA e TI total”.

READ Futuros de ações caem após grandes médias registrarem dois dias de perdas Anúncio – Role para continuar

As ações da Advanced Micro Devices subiram 1,6%, para US$ 165,19, nas negociações de pré-mercado, e a Nvidia subiu 1,7%, para US$ 580,75, depois que as ações dos dois fabricantes de chips fecharam em máximos históricos na quinta-feira. A AMD subiu 10% este ano, enquanto a Nvidia subiu 15%. As ações receberam um impulso do apetite dos investidores por tudo relacionado à inteligência artificial. Na quinta-feira, AMD e Nvidia receberam suporte da Taiwan Semiconductor Corporation

de

Previsão melhor que o esperado.

As ações da Texas Instruments subiram 2%, para US$ 170,19. O UBS atualizou as ações para comprar da Neutral e aumentou seu preço-alvo para as ações da fabricante de chips de US$ 170 para US$ 195.

As ações da Travelers subiram 6% depois que a seguradora de acidentes imobiliários relatou lucro básico do quarto trimestre de US$ 7,01 por ação, superando facilmente as estimativas dos analistas de US$ 5,10. A empresa disse que o trimestre registrou maiores ganhos de subscrição e menores perdas por catástrofes.

Schlumberger

Anúncio – Role para continuar

subiu 1,3% depois que a receita do quarto trimestre do fornecedor de serviços petrolíferos superou as estimativas devido ao forte crescimento internacional. O SLB também aumentou o seu dividendo trimestral.

A classificação da Chegg foi rebaixada para venda de neutra no Goldman Sachs e seu preço-alvo foi reduzido de US$ 10 para US$ 8 por ação. As ações da empresa de tecnologia educacional caíram 7,5%, para US$ 9,31.

A empresa de transporte rodoviário JB Hunt Transport Services disse que a receita do quarto trimestre caiu 9%, para US$ 3,3 bilhões, atribuindo o declínio a… Baixos volumes de carga e soluções integradas de capacidade modular e menor receita por unidade de carga. Os analistas esperavam receita de US$ 3,29 bilhões. O lucro caiu para US$ 1,47, ante US$ 1,92 um ano atrás, abaixo das expectativas dos analistas de US$ 1,74. As ações subiram 3,6%.

Indústrias PPG

Anúncio – Role para continuar

Ela relatou lucro ajustado no quarto trimestre de US$ 1,53 por ação, superando as estimativas em 4 centavos. As vendas aumentaram 4%, para US$ 4,35 bilhões no período. No entanto, as perspectivas para o primeiro trimestre da empresa de tintas e revestimentos ficaram aquém das expectativas, com a PPG a dizer que espera que as condições económicas nos EUA “permaneçam fracas durante o primeiro semestre de 2024”, mas a procura na China continuará a melhorar. As ações caíram 0,7%. As ações caíram 3,1%.

Escreva para Joe Woelfel em joseph.woelfel@barrons.com