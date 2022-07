Um pedaço de crosta terrestre de 4 bilhões de anos foi identificado sob a Austrália

Os cientistas podem usar várias pistas para descobrir o que está abaixo da superfície da Terra sem ter que fazer nenhuma perfuração – incluindo disparar lasers de ultraprecisão mais finos que um fio de cabelo humano em minerais na areia da praia.

Esta técnica foi usada em um novo estudo que aponta para um pedaço de crosta terrestre de 4 bilhões de anos, aproximadamente do tamanho da Irlanda, que está abaixo da Austrália Ocidental e afetando a evolução geológica da região ao longo de milhões de anos.

Pode ser capaz de fornecer pistas sobre como nosso planeta passou de inabitável para suporte de vida.

Os pesquisadores acreditam que a extensão maciça da crosta teria afetado muito a formação da rocha, pois o material antigo foi misturado com o novo, pois surgiu pela primeira vez como uma das formações prostáticas mais antigas do planeta que sobreviveu a muitos eventos de construção de montanhas.

“Ao comparar nossas descobertas com os dados existentes, parece que muitas regiões ao redor do mundo experimentaram um momento semelhante de formação e preservação do córtex inicial”, disse. diz o estudante de doutorado em geologia e autor principal Maximilian Droelnerpela Curtin University, Austrália.

“Isso indica uma mudança significativa na evolução da Terra cerca de 4 bilhões de anos atrás, quando o bombardeio de meteoritos diminuiu, a crosta se estabeleceu e a vida na Terra começou a se estabelecer.”

Um laser foi usado para vaporizar grãos do mineral zircão retirados de amostras de areia retiradas de rios e praias da Austrália Ocidental.

Tecnicamente conhecido como ablação a laser com espectrometria de massa de plasma acoplada por indução a laser, esse método permite aos cientistas datar os grãos e compará-los com outros para ver de onde eles vieram.

Esta equipe forneceu informações sobre a abóbada cristalina subterrânea nesta região em particular – mostrando de onde os grãos foram originalmente erodidos, as forças usadas para criá-los e como a geologia da região se moldou ao longo do tempo.

Além da importância dos restos de protozoários ainda existentes – cerca de 100.000 quilômetros quadrados (38.610 sq mi) deles – os limites do bloco também ajudarão os cientistas a determinar o que está escondido muito abaixo da superfície da Terra e como isso pode ter evoluído estar em seu estado atual.

“A borda do antigo pedaço de crosta parece marcar um importante limite crustal que controla onde encontrar minerais economicamente importantes”, disse. O Supervisor de Pesquisa Geológica Milo Parham diz:da Universidade Curtin.

“A identificação de remanescentes crustais antigos é importante para o futuro da exploração ideal de recursos sustentáveis”.

Como seria de esperar, depois de 4 bilhões de anos, não resta muito da crosta original da Terra para estudar, o que torna resultados como esse ainda mais interessantes e úteis para especialistas – nos dando uma importante janela para o passado distante.

É difícil prever o deslocamento da crosta terrestre e os vórtices do manto quente abaixo dela e mapeá-la em retrospectiva. Quando evidências de movimento interno e geologia podem ser encontradas na superfície, os cientistas estão muito interessados ​​em tirar vantagem disso.

Além disso, os resultados do estudo descrito aqui podem ajudar os cientistas a procurar outros planetas – a forma como esses planetas são formados, como sua primeira crosta é formada e até como a vida alienígena pode surgir neles.

“Estudar a Terra primitiva é um desafio por causa da quantidade de tempo que passou, mas é de grande importância para entender a importância da vida na Terra e nossa busca para encontrá-la em outros planetas”. Brahma diz.

A pesquisa foi publicada na revista Terra Nova.