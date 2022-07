NASA libera primeiras imagens coloridas do Telescópio Espacial Webb

10 de julho (Reuters) – Abrindo a cortina de uma galeria de imagens como nenhuma outra, a NASA apresentará em breve as primeiras imagens coloridas do Telescópio Espacial James Webb, um instrumento revolucionário projetado para olhar através do universo até o alvorecer do universo.

A tão esperada divulgação de imagens e dados espectrais em 12 de julho do novo observatório operacional segue um processo de seis meses de detecção remota de vários componentes, alinhamento de espelhos e instrumentos de calibração.

Com o Webb agora bem ajustado e totalmente focado, os astrônomos embarcarão em uma lista competitivamente selecionada de projetos científicos para explorar a evolução das galáxias, os ciclos de vida das estrelas e as atmosferas de exoplanetas distantes e luas de nosso sistema solar externo.

Espera-se que o primeiro lote de imagens, que levou semanas para ser processado a partir de dados brutos do telescópio, forneça um vislumbre convincente do que o Webb capturará nas missões científicas à frente.

Na sexta-feira, a NASA publicou uma lista dos cinco corpos celestes que foram selecionados para serem exibidos pela primeira vez no Webb, que foi construído para a agência espacial norte-americana pelo gigante aeroespacial Northrop Grumman. (NOC.N).

Entre eles estão os sedmans – gigantescas nuvens de gás e poeira lançadas no espaço por explosões estelares que formam berçários de novas estrelas – e dois aglomerados de galáxias.

Um deles, de acordo com a NASA, apresenta objetos em primeiro plano tão massivos que agem como “lentes gravitacionais”, uma distorção óptica do espaço que amplifica dramaticamente a luz vinda de trás deles para expor objetos ainda mais fracos no tempo. . Quão longe e o que apareceu na câmera continua a ser visto.

A NASA também publicará a primeira análise espectroscópica de Webb de um exoplaneta, revelando as assinaturas moleculares de padrões de luz filtrada passando por sua atmosfera. O exoplaneta neste caso, aproximadamente metade da massa de Júpiter, está a mais de 1.100 anos-luz de distância. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano – 5,9 trilhões de milhas (9,5 trilhões de km).

“Mova-me como cientista… como ser humano”

Todos os cinco objetivos preliminares já eram conhecidos pelos cientistas. Uma delas, o grupo de galáxias a 290 milhões de anos-luz da Terra conhecido como Quinteto de Stephan, foi descoberto pela primeira vez em 1877.

Mas os funcionários da NASA prometem que as imagens de Webb capturam seus assuntos sob uma luz totalmente nova, literalmente.

“O que vi me comoveu como cientista, engenheiro e humano”, disse a vice-administradora da NASA Pam Milroy, que revisou as imagens, a repórteres durante uma coletiva de imprensa em 29 de junho.

Klaus Pontopedan, um cientista do projeto Webb no Space Telescope Science Institute em Baltimore, onde os engenheiros de controle da missão operam o telescópio, prometeu que as primeiras imagens “proporcionariam” um grande sucesso há muito esperado para os astrônomos e o público.

O telescópio infravermelho de US$ 9 bilhões, o maior e mais complexo observatório astronômico já enviado ao espaço, foi lançado no dia de Natal da Guiana Francesa, na costa nordeste da América do Sul.

Um mês depois, o instrumento de 14.000 libras (6.350 kg) atingiu sua posição gravitacional em órbita heliocêntrica, orbitando o Sol junto com a Terra a cerca de um milhão de milhas de casa. Consulte Mais informação

O Webb, que exibe seus assuntos principalmente no espectro infravermelho, é cerca de 100 vezes mais sensível do que seu antecessor de 30 anos, o Telescópio Espacial Hubble, que orbita a Terra a uma distância de 547 km e opera principalmente em e radiação ultravioleta. comprimentos de onda.

A maior superfície de captação de luz do espelho primário de Webb – uma matriz de 18 peças hexagonais de metal berílio banhado a ouro – permite observar objetos a distâncias maiores e, portanto, no passado, do que o Hubble ou qualquer outro telescópio.

Sua sensibilidade infravermelha permite a detecção de fontes de luz que estavam escondidas no espectro visível por poeira e gás.

Em conjunto, espera-se que essas características transformem a astronomia, fornecendo um primeiro vislumbre de galáxias infantis que datam de apenas 100 milhões de anos após o Big Bang, o ponto de inflamação teórico que colocou a expansão conhecida do universo em movimento há cerca de 13,8 bilhões de anos.

As ferramentas de Webb também estão procurando por sinais de atmosferas potencialmente vitais em torno de dezenas de plantas recém-documentadas orbitando estrelas distantes e para observar mundos muito mais próximos de casa, como Marte e a lua de gelo Titã.

Combinado com uma série de estudos já apresentados para Webb, os resultados mais revolucionários do telescópio podem ser aqueles ainda a serem previstos.

Tal foi o caso da surpreendente descoberta do Hubble, através de observações de supernovas distantes, de que a expansão do universo está acelerando, em vez de desacelerar, abrindo um novo campo da astrofísica dedicado a um fenômeno misterioso que os cientistas chamam de energia escura.

O Webb Telescope é uma colaboração internacional liderada pela NASA em parceria com agências espaciais europeias e canadenses.

Reportagem e redação de Steve Gorman; Reportagem adicional de Joey Rowlett. Edição por Lisa Schumaker

