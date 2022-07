Ovo pré-histórico controverso identificado como o último ‘pato da morte do demônio’

Pesquisadores identificam pássaros antigos por trás de ovos pré-históricos gigantes

O debate científico de anos foi resolvido na Austrália sobre qual animal é a verdadeira mãe do ovo primordial gigante. Em um estudo recente, cientistas da Universidade de Copenhague Seus colegas globais mostraram que os ovos só poderiam ser os últimos de uma rara série de megafauna conhecida como “patos demoníacos da morte”.

Considere viver ao lado de um pássaro de 200 kg, 2 metros de comprimento e um bico enorme. Esta foi a situação das primeiras pessoas a se estabelecerem na Austrália há cerca de 65.000 anos.

Júnior Newtonianoos últimos membros dos “patos satânicos”, coexistiram ali com nossos ancestrais como uma espécie da já extinta família de pássaros parecidos com patos.

De acordo com um estudo recente realizado por especialistas da Universidade de Copenhague e uma equipe internacional de colegas, a ave que não voa põe ovos do tamanho de um melão, presumivelmente para o deleite de humanos antigos que provavelmente os coletavam e consumiam como sua principal fonte de proteína. A pesquisa acaba de ser publicada na revista Anais da Academia Nacional de Ciências.

Desde que os especialistas descobriram os pedaços de casca de ovo de 50.000 anos de idade, 40 anos atrás, os ovos maciços têm sido objeto de debate. Não se sabia até recentemente se os ovos realmente pertencem à família dos “patos do diabo”, também conhecidos como dromornitídeos.

Desde 1981, a identidade da ave que põe ovos tem sido fonte de controvérsia para cientistas de todo o mundo. Enquanto alguns sugeriram Júnior NewtonianoOutros acreditam que os mísseis de Progora Ave, um membro extinto do grupo de espécies megapode. Progora Eram “pássaros parecidos com galinhas” que pesavam apenas cinco a sete quilos e tinham pés enormes.

Cascas de ovos são muito pequenas, de acordo com os defensores Progora Um pássaro, para um pássaro do tamanho de Júnior Newtoniano para colocá-los.

“No entanto, nossa análise de sequências de proteínas de ovos mostra claramente que a casca do ovo não pode vir do megacódigo e Progora Josephine Stiller, professora assistente do Departamento de Biologia da Universidade de Copenhague e uma das pesquisadoras por trás do novo estudo explica.

“Eles só poderiam ser Genyornis. Como tal, interrompemos uma longa e acalorada discussão sobre a origem desses oócitos”, acrescenta o co-autor e professor da Universidade de Copenhague Matthew Collins, cuja área de pesquisa é a genética evolutiva.

Selecione a análise de proteínas e o banco de dados do gene pai

Nas dunas de areia de Wallaroo e Woodpoint, no sul da Austrália, os cientistas examinaram proteínas de cascas de ovos.

As proteínas foram quebradas em pequenos pedaços por branqueamento antes que os pesquisadores montassem as peças na sequência correta e usassem inteligência artificial para estudar sua estrutura. As sequências de proteínas deram a eles um conjunto de “códigos” genéticos que eles podiam comparar com os genes de mais de 350 espécies de aves atualmente existentes.

“Usamos nossos dados do projeto B10K, que atualmente contém os genomas de todas as principais linhagens de aves, para reconstruir o grupo de aves ao qual a ave extinta provavelmente pertencia. portanto não pertencem ProgoraJosephine Stiller explica.

Assim, os pesquisadores resolveram o mistério da origem dos antigos ovos australianos e nos forneceram novos conhecimentos sobre a evolução.

“Estamos satisfeitos por ter realizado um estudo multidisciplinar no qual usamos a análise de sequências de proteínas para esclarecer a evolução animal”, conclui Matthew Collins.

Os ovos foram consumidos pelos primeiros humanos na Austrália

Pesquisas anteriores sobre fragmentos de ovos sugerem que as cascas foram cozidas e depois jogadas em fogueiras. A carbonização nas superfícies da casca do ovo é uma confirmação disso, provando que os primeiros australianos devoraram os ovos há cerca de 65.000 anos.

Talvez os primeiros australianos colheram ovos de ninhos, o que a hipótese diz, pode ter levado à extinção dos Jenornis há 47.000 anos.

Referência: “Ancient Proteins Solve the Genyornis Eggshell Identity Debate” por Beatrice Demarche, Josephine Stiller, Alicia Greeley, Megan McKee, Yuan Ding, Tom Gilbert, Julia Clarke, Lucas J. Maggie, Joji Zhang, Michael Pons, Matthew James Collins e Gifford Miller, 24 de maio de 2022, disponível aqui. Anais da Academia Nacional de Ciências.

DOI: 10.1073/pnas.2109326119