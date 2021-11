Um menino de 4 anos na unidade de terapia intensiva com MERS-CoV

Hospital KK para Mulheres e Crianças em Cingapura. (Foto: Sceencap / Google Streetview)

CINGAPURA – Houve quatro casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica (MIS-C) em crianças até o momento, com uma criança de quatro anos internada em uma unidade de terapia intensiva pediátrica (UTI) até sábado (6 de novembro).

O Ministério da Saúde, em nota à imprensa, afirmou que a respiração do menino é sustentada por ventilação mecânica. Ele foi admitido na UCI do Hospital Infantil e Feminino KK (KKH) em 1º de novembro. “Ele previamente testou positivo para infecção por COVID-19 em 24 de setembro. As equipes pediátricas da KKH estão gerenciando ativamente seu tratamento”, disse o ministério.

O Ministério da Saúde acrescentou que tais casos são considerados raros e os quatro casos de MIS-C pediátrico estão entre os mais de 8.000 casos pediátricos de COVID-19 vistos em Cingapura desde o início da pandemia.

MIS-C é semelhante na apresentação da doença de Kawasaki. Este último foi associado a várias infecções virais ou bacterianas e ocorre em 150 a 200 crianças anualmente em Cingapura. Os sintomas de MIS-C incluem febre persistente acima de 38,5 ° C por três ou mais dias, com dificuldade para respirar; Dor de cabeça; precipitando o inchaço do pescoço; Inchaço das mãos e pés. conjuntivite; Diarréia; Dor abdominal.

Além disso, há uma menina de dois meses que foi admitida na Ala Geral KKH em 3 de novembro. Ela foi internada anteriormente no KKH por infecção por COVID-19 em 12 de outubro, e recebeu alta em 19 de outubro. O ministério disse que a condição do bebê é estável e não precisa de oxigênio.

Outros casos são:

Um menino de três anos foi internado no Hospital Universitário Nacional (NUH) na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica em 16 de outubro. Ele repetidamente testou negativo para PCR, mas seus resultados de teste sorológico indicaram que ele provavelmente teve uma infecção por COVID-19 duas a seis semanas antes de desenvolver MIS-C. Desde então, ele se recuperou e recebeu alta do hospital em 23 de outubro.

Uma criança de oito anos foi admitida na KKH CICU em 27 de outubro. Ele foi previamente diagnosticado com infecção por COVID-19 em 30 de setembro. Desde então, ele se recuperou e recebeu alta do hospital em 1º de novembro.

O Departamento de Saúde disse que, em maio de 2020, uma revisão internacional de 26 países relatou uma incidência de MIS-C de 0,14% – 14 em 10.000 – entre todas as crianças com infecção por COVID-19.

Mantenha-se informado em qualquer lugar: participe do canal Telegram do Yahoo Singapore em http://t.me/YahooSingapore