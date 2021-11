3 pessoas gravemente feridas em ataque com faca no trem alemão

faca ataques Em um trem de alta velocidade em Alemanha A Cruz Vermelha da Baviera disse no sábado que três pessoas ficaram gravemente feridas. polícia Ele disse que um homem foi preso em conexão com o ataque matinal.

O trem, um dos trens ICE de alta velocidade da Alemanha, estava viajando entre as cidades da Baviera de Regensburg e Nuremberg no momento do ataque. Um porta-voz da Cruz Vermelha da Baviera, que teve 110 respondentes em CenaEle disse que a organização tratou três pessoas com “ferimentos graves”.

Ele era um homem sírio de 27 anos Preso Em Seubersdorf, onde o trem parou após o ataque, a polícia estadual da Bavária disse à Associated Press. A polícia estadual disse que os feridos vieram de Regensburg e da vizinha Passau.

Além disso, outras 200-300 pessoas foram retiradas do trem e levadas para um local próximo, disse um porta-voz da Cruz Vermelha da Bavária.

A polícia local disse à Associated Press que recebeu um telefonema sobre o ataque por volta das 9h

O ministro do Interior, Horst Seehofer, disse que os antecedentes do “terrível” ataque “permanecem obscuros”. Ele disse que as pessoas no município de Seubersdorf, 473 km ao sul de Berlim, não enfrentam nenhum “perigo agudo”.

“Espero que os feridos e aqueles que testemunharam isso se recuperem rápida e completamente”, disse Seehofer.

Um porta-voz da rede ferroviária alemã confirmou que a estação em Seubersdorf está fechada e que as viagens de trem entre Regensburg e Nuremberg foram suspensas. Desde então, o serviço de trem de longa distância foi redirecionado para a cidade vizinha de Ingolstadt.