Pouso de emergência em Maiorca: a polícia espanhola está procurando passageiros que escaparam do avião

(CNN) – As autoridades espanholas prenderam 12 pessoas que estavam entre um grupo de 21 passageiros que fugiram de um avião depois que este foi forçado a fazer um pouso de emergência no aeroporto de Palma, nas ilhas Baleares de Maiorca. Espanha , relata a agência de notícias estatal EFE.

O acidente ocorreu em um voo da Air Arabia de Marrocos para Turquia que foi redirecionado para Palma na sexta-feira devido a uma emergência médica.

De acordo com a EFE, um dos passageiros detidos fingiu estar em coma diabético para facilitar a fuga de outras 20 pessoas. Quando o avião pousou, o grupo fugiu do avião e correu pela pista, disse a repórteres a delegada do governo espanhol nas Ilhas Baleares, Aina Calvo.

Um vídeo compartilhado por Jorge Campos, o líder do partido de extrema direita VOX nas Ilhas Baleares, mostrou vários passageiros fugindo de um avião da AirArabia depois que o avião pousou no aeroporto espanhol de Palma de Mallorca na sexta-feira devido ao que as autoridades descreveram como uma “farsa” emergência sanitária.

“É comum recebermos esse tipo de solicitação de pouso de emergência, quando um passageiro está doente e o capitão decide que é importante pousar. O que é incomum e desconhecido é que vemos 21 pessoas correndo na pista.” Disse Calvo.

A autoridade do aeroporto disse no Twitter que o aeroporto de Palma de Maiorca foi fechado brevemente e 13 voos redirecionados antes de as operações serem retomadas às 23h de sexta-feira.

“O Aeroporto de Palma está operando normalmente, mas o sentimento é geral: o que aconteceu não pode se repetir e é imperativo que as autoridades responsáveis ​​revejam seus protocolos para garantir a segurança de todos”, disse a presidente das Ilhas Baleares, Francena Armingol, em um tweet no Twitter. .

Daniel Zammit, porta-voz do USCA, o sindicato dos controladores de tráfego aéreo espanhol, chamou o incidente de “brecha de segurança” e disse que os protocolos estabelecidos seriam revistos, em entrevista à rádio espanhola TVE.

A AENA e as autoridades espanholas não puderam ser encontradas para comentar o assunto.