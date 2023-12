Um jogador de Pokémon Scarlet e Violet ficou chocado ao descobrir o famoso ovo de Páscoa do Rei Leão

Um jogador de Pokémon Scarlet & Violet ficou incrédulo quando descobriu que um dos marcos mais famosos do Rei Leão da Disney, Pride Rock, foi adicionado como um ovo de Páscoa no novo DLC: Hidden Treasure of Area Zero, completo com um tema de leão Rei Pokémon.

Pokémon Scarlet & Violet tem sido um grande sucesso desde que a série lançou seu primeiro jogo de mundo aberto ambientado na região de Paldea.

O jogo, que mostra os Pokémon finalmente tendo mais de mil Pocket Monsters em sua pokedex, se expandiu ainda mais com o lançamento de um novo DLC: Hidden Treasure of Area Zero. A sequência, intitulada Indigo Disk, foi lançada em 14 de dezembro de 2023 e adicionou mais Pokémon e recursos.

Um deles é um ovo de Páscoa inesperado do Rei Leão da Disney. Um jogador ficou surpreso ao encontrar o infame Pride Rock do filme clássico, no qual Simba foi mantido em cativeiro, mas não foi tudo.

Um jogador de Pokémon Scarlet e Violet descobre um ovo de Páscoa do Rei Leão

Jogador Pokémon Gen_3_Trainer Eles revelaram sua descoberta no Twitter/X, com um clipe deles indo em direção à rocha, onde “reconheceram instantaneamente este famoso marco”.

Embora possa ter parecido uma coincidência que as rochas fossem tão parecidas com Pride Rock, de O Rei Leão, eles expressaram “Fiquei surpreso que o Rei estivesse lá.”

READ Como obter Hoopa e datas de lançamento de missões em Pokmon Go Explained • Eurogamer.net

O pequeno vídeo mostra o Rei Leão e seu Pokémon, na forma de Litlio, sentado e olhando para o topo das pedras, confirmando a referência direta à Disney.

A postagem se tornou viral depois de ganhar força instantânea. Isso não foi surpreendente, considerando que é uma das cenas mais famosas da franquia Disney, com muitos jogadores rapidamente inundando os comentários para apontá-la.

“Isso é tão incrível! Eu adorei!” Como outro perguntou: “Espero que haja um ponto de desova permanente de Pokémon lá”. Gen_3_Trainer confirmou: “Na verdade, é uma desova constante. Afastei-me algumas vezes e saí do alcance de implantação, e quando volto, ainda está desovando.”

Pride Rock é famosa por ser o lar dos leões e sua monarquia dentro de O Rei Leão, onde os poderes da trama são divididos e muitas cenas giram em torno dela. A mais famosa é quando o bebê Simba nasce pela primeira vez e é carregado no topo da rocha, marcando o nascimento do novo herdeiro do trono do Rei Leão.