Um físico descobre que a viagem no tempo “sem paradoxos” é teoricamente possível

Ninguém ainda foi capaz de viajar no tempo – pelo menos até onde sabemos – mas a questão de saber se tal feito é ou não teoricamente possível continua a fascinar os cientistas.

Como filmes A situação ou o fim, Donnie Darko, De volta para o Futuro Muitos outros mostram que avançar no tempo cria muitos problemas para as regras básicas do universo: se você voltar no tempo e impedir que seus pais se encontrem, por exemplo, como você pode existir para voltar no tempo? em primeiro lugar?

É uma grande surpresa conhecida como Paradoxo do Avô, mas há alguns anos, o estudante de física Jermaine Tobar, da Universidade de Queensland, na Austrália, descobriu como “quadrar números” para tornar a viagem no tempo viável sem paradoxos.

“A dinâmica clássica diz que se você conhece o estado de um sistema em um determinado momento, isso pode nos contar a história de todo o sistema.” Tobar explicado em 2020.

“No entanto, a teoria da relatividade geral de Einstein prevê a existência de loops temporais ou viagens no tempo – onde um evento pode ser tanto passado quanto futuro – teoricamente virando o estudo da dinâmica de cabeça para baixo.”

O que os cálculos mostram é que o espaço-tempo pode adaptar-se para evitar paradoxos.

Para usar um exemplo atual, imagine um viajante no tempo viajando ao passado para evitar a propagação de uma doença – se a missão for bem-sucedida, o viajante no tempo não terá nenhuma doença para voltar no tempo para derrotar.

O trabalho de Tobar sugeria que a doença ainda escaparia por outro caminho, por uma rota diferente ou de maneira diferente, eliminando o paradoxo. Não importa o que o viajante do tempo faça, a doença não irá parar.

Não é fácil para os não-matemáticos aprofundarem-se no trabalho de Tobar, mas ele está investigando o efeito Processos determinísticos (sem qualquer aleatoriedade) em um número arbitrário de regiões no continuum espaço-tempo, e mostra como ambos Curvas de tempo fechadas (Como Einstein previu) Poderia se ajustar às regras do livre arbítrio e da física clássica.

“A matemática foi verificada – e os resultados são matéria de ficção científica.” disse o físico Fabio Costa da Universidade de Queensland, que supervisionou a pesquisa.

Fábio Costa (esquerda) e Jermaine Tobar (direita). (ah, fu)

A pesquisa resolveu o problema com outra hipótese, que era a de que a viagem no tempo era possível, mas os viajantes no tempo seriam restringidos no que faziam, para evitar que criassem um paradoxo. Neste modelo, os viajantes do tempo são livres para fazer o que quiserem, mas os paradoxos não são possíveis.

Embora os números possam funcionar, dobrar o espaço e o tempo para chegar ao passado ainda está muito longe – as máquinas do tempo que os cientistas criaram até agora têm conceitos tão elevados que atualmente existem apenas como cálculos numa página.

Poderemos chegar lá um dia – Stephen Hawking certamente pensou que era possível – e se o conseguirmos, esta nova investigação sugere que seremos livres para fazer o que queríamos que o mundo fizesse no passado: ele ajustar-se-á em conformidade.

“Por mais que tente criar um paradoxo, os acontecimentos sempre se ajustarão, para evitar qualquer contradição.” Costa disse.

“O conjunto de operações matemáticas que descobrimos mostra que a viagem no tempo com livre arbítrio é logicamente possível no nosso universo, sem qualquer paradoxo.”

A pesquisa foi publicada em Gravidade clássica e quântica.

Uma versão anterior deste artigo foi publicada em setembro de 2020.