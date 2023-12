O vazamento do novo Galaxy S24 Ultra sugere que é a maior atualização da Samsung em anos

O usuário X Alvin revelou várias novidades sobre o Galaxy S24 Ultra. o A postagem foi republicada Do proeminente vazador Ice Universe, o que lhe confere muita credibilidade.

Embora o Galaxy S23 Ultra seja um dos melhores telefones com câmera, as imagens finais às vezes parecem superexpostas e supersaturadas para o gosto da maioria das pessoas. O vazamento de hoje afirma que o processamento da câmera está ativado Galaxy S24 Ultra Será mais realista com melhor nitidez e saturação. Esperançosamente, isso resultará em fotos com aparência mais natural, sem as cores vivas e brilhantes frequentemente associadas às câmeras dos telefones Samsung.

Alvin também diz que os rumores de recursos de IA serão um dos principais recursos. Espera-se que o telefone tenha inteligência artificial gerada no dispositivo e a tecnologia permitirá que ele faça coisas como traduzir mensagens e redigir e-mails.

Como o iPhone 15 Pro, Galaxy S24 Ultra As molduras fotográficas também serão feitas de titânio. Uma das cores em que o telefone estará disponível é o Cinza Titânio e, de acordo com o vazamento de hoje, parece melhor que o Titânio natural iPhone 15 Pro que, como o nome sugere, reflete a cor metálica cinza-esbranquiçada natural do titânio natural.

Finalmente, há rumores Galaxy S24 Ultra Conveniente para transportar. o Galaxy S24 Ultra Espera-se que a tela curva supere seu antecessor e, embora as telas redondas tenham suas desvantagens como todo o resto, elas são mais fáceis de segurar. Isso ocorre porque as telas curvas reduzem a largura do telefone e fazem com que ele pareça mais estreito em suas mãos.

Portanto, é reconfortante saber que, apesar do seu design plano, Galaxy S24 Ultra Será mais fácil mantê-lo.