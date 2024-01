Os ETFs Bitcoin estão quase chegando. A guerra de taxas já está esquentando.

Os primeiros fundos negociados em bolsa de Bitcoin poderão ser lançados já na próxima semana, mas as guerras de taxas entre empresas como Fidelity Investments e Invesco já começaram.

Pela primeira vez, essas empresas detalham as cobranças federais planejadas para alguns dos fundos mais esperados da história em registros federais. Os documentos apresentados mostram que, embora o lançamento de ETFs possa, em última análise, impulsionar as moedas, é pouco provável que sejam uma recompensa para as empresas que os oferecem, pelo menos no curto prazo.

Sinceridade, por exemplo, em A Depósito Ela disse na sexta-feira que seu Wise Origin Bitcoin Fund cobraria apenas 0,39% anualmente em taxas de despesas. A Invesco e a empresa de criptomoeda Galaxy, que pretende lançar o ETF Invesco Galaxy Bitcoin, Ele disse Seu fundo planeja cobrar uma taxa de 0,59%, embora a taxa seja dispensada por seis meses sobre os primeiros US$ 5 bilhões em ativos. Outros concorrentes potenciais, incluindo Bitwise Asset Management e BlackRock, ainda não disseram em seus registros quanto seus fundos cobrarão, e as taxas propostas podem mudar antes do lançamento de qualquer maneira.

Uma porta-voz da BlackRock e uma porta-voz da Bitwise não quiseram comentar.

Espera-se que a SEC dê em breve luz verde para lançar fundos que detêm bitcoin à vista. Fundos que detêm contratos futuros de bitcoin, como o ProShares Bitcoin Strategy, existem desde 2021. A agência negou durante anos esses pedidos à vista de bitcoin, mas um tribunal de apelações disse no ano passado que a rejeição de uma dessas ofertas pela SEC foi arbitrária e caprichosa. .

Embora a SEC possa apresentar outro motivo para negar os fundos, a equipe da agência pediu aos potenciais patrocinadores que fornecessem atualizações e outras informações que pudessem indicar que as aprovações são iminentes.

A Comissão de Valores Mobiliários não quis comentar.

Alguns analistas estimam que o lançamento de fundos poderia trazer dezenas de bilhões de dólares para o Bitcoin, já que alguns consultores financeiros obtêm uma maneira fácil de acessar a criptomoeda pela primeira vez. Na terça-feira, o Bitcoin quebrou US$ 45.000, parcialmente apoiado pelas expectativas do ETF.

Mas mesmo que fosse esse o caso, não parece que o dinheiro seria um ganho inesperado imediato para os seus patrocinadores.

No momento, o maior fundo Bitcoin é



caixa cinza bitcoin,

É administrado pela Grayscale Investments e tem US$ 26 bilhões sob gestão. Um trust é negociado como um fundo fechado a um preço que pode divergir do valor das moedas que possui. Embora o desconto tenha sido de exorbitantes 50% em 2022, na sexta-feira era de apenas 8%.

As taxas anuais do fundo da Grayscale são atualmente de 2% de seus ativos, ou cerca de US$ 520 milhões a preços atuais.

A Grayscale não disse quanto o fundo cobraria se fosse convertido. Uma porta-voz disse apenas que a empresa está comprometida em reduzir as taxas mediante aprovação.

Desde o início, o fundo da Grayscale provavelmente terá melhor liquidez do que outros concorrentes, o que significa spreads de compra/venda mais reduzidos para traders rápidos que se preocupam menos com os índices de despesas anuais.

No entanto, dadas as divulgações da Fidelity e da Invesco, já é seguro concluir que os fundos Bitcoin não serão uma fonte de dinheiro. Por exemplo, no índice de despesas da Fidelity, um fundo em tons de cinza de US$ 26 bilhões geraria apenas US$ 101 milhões em taxas, sem levar em conta as despesas de gestão do fundo.

Mesmo que os ativos sob gestão do espaço total do ETF Bitcoin fossem o dobro do tamanho do fundo da Grayscale, a taxa de 0,39% representaria apenas cerca de 1% dos US$ 17,8 bilhões em receita que os analistas estimam que a BlackRock irá gerar em 2023. E isso é em o portão de partida, antes que as empresas comecem As finanças prejudicam-se mutuamente.

Um benefício potencial para empresas de fundos e investidores em Bitcoin é que alguns analistas prevêem que o lançamento de ETFs poderia disparar os preços.

O valor de mercado da moeda pode triplicar para US$ 3 trilhões até meados de 2025, disseram analistas da Bernstein Research em nota na terça-feira.

“Nossa única mensagem do relatório de previsão é ‘compre a queda’. Cada queda que o mercado tem a oferecer em 2024”, escreveram analistas liderados por Gautam Chogani.

