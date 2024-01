Um avião da Alaska Airlines faz um pouso de emergência em Portland depois que uma janela estourou após a decolagem

Kyle Rinker Um avião da Alaska Airlines faz um pouso de emergência em Oregon depois que uma janela estourou após a decolagem.





A Alaska Airlines suspendeu temporariamente sua frota de jatos Boeing 737-9 Max depois que um de seus aviões fez um pouso de emergência em Oregon na sexta-feira, um incidente que um passageiro disse incluir a explosão de um painel e uma janela durante o voo, disseram autoridades.

O voo 1282 da Alaska Airlines, voando de Portland para Ontário, Califórnia, retornou em segurança ao Aeroporto Internacional de Portland por volta das 17h, horário do Pacífico, depois que a tripulação “relatou um problema de pressão”, disse a Administração Federal de Aviação.

Kyle Rinker, passageiro do avião, disse à CNN que um painel da fuselagem do avião, incluindo a janela do painel, explodiu logo após a decolagem.

“Foi realmente repentino. Eu tinha acabado de atingir a altitude, a janela/parede estourou e não percebi até que as máscaras de oxigênio foram retiradas”, disse Rinker.

O Corpo de Bombeiros do Porto de Portland disse que os bombeiros foram chamados para avaliar ferimentos leves após o pouso, e nenhum ferimento grave foi relatado.

Um dos passageiros vídeo A postagem nas redes sociais mostra uma seção lateral da fuselagem, onde faltava uma janela, expondo os passageiros ao ar externo. O vídeo, que parece ter sido feito várias fileiras atrás do acidente, mostra máscaras de oxigênio espalhadas por todo o avião e pelo menos duas pessoas sentadas perto e diretamente atrás da seção desaparecida.

A Alaska Airlines disse em comunicado na sexta-feira que está trabalhando com a Boeing para entender o que aconteceu a bordo do voo 1282.. A aeronave 737 Max 9 recebeu o certificado de aeronavegabilidade em 25 de outubro de 2023. De acordo com a Administração Federal de Aviação.

A companhia aérea disse que a frota de 65 aeronaves Boeing 737-9 da empresa deverá passar por manutenção completa e verificações de segurança nos próximos dias antes de retornar ao serviço.

“Meu coração está partido por aqueles que estão neste voo – sinto muito pelo que vocês passaram”, disse o CEO da Alaska Airlines, Ben Minicucci. Ele disse Na situação atual.

Embora a companhia aérea tenha reconhecido que ocorreu um acidente a bordo do voo 1282 na sexta-feira, não forneceu detalhes sobre a natureza do incidente. O avião pousou com segurança no Aeroporto Internacional de Portland com 171 convidados e seis tripulantes a bordo Ele disse.

de acordo com FlightAwareO voo permaneceu no ar por aproximadamente 20 minutos. O avião partiu do Aeroporto Internacional de Portland aproximadamente às 17h07, horário local, e pousou às 17h27.

Evan Smith, um passageiro do avião, disse à CNN KBTV Ele estava sentado pelo menos seis fileiras em frente ao trecho onde ocorreu o acidente. “Houve uma explosão muito forte na parte traseira do avião e todas as máscaras caíram”, disse Smith.

Emma Vu, outra passageira, estava dormindo em seu assento e acordou com uma sensação de queda e vendo máscaras de emergência caindo, disse ela à CNN por telefone na sexta-feira. Parece que ela acordou depois que a seção do painel explodiu; Não ficou claro o quão próximo estava da pintura desaparecida.

Fu disse que enviou uma mensagem de texto aos pais com a palavra-código de emergência para informá-los do incidente. “Nunca precisei usá-lo antes, mas sabia que aquele era o momento”, disse Fu.

Ela disse que as pessoas sentadas ao seu lado a confortaram. “A comissária de bordo também veio e me disse que tudo ficaria bem”, disse Fu. “O fato de todo mundo estar meio assustado e ela ter aproveitado esse tempo para me fazer sentir como se eu fosse o único passageiro – honestamente, isso foi muito legal.”

Ela disse que Fu estava planejando pegar um voo diferente para o destino pretendido na manhã de sábado.

A Administração Federal de Aviação e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes investigarão o acidente, disseram as agências.

Em comunicado à CNN, a Boeing disse que está ciente de um incidente envolvendo o voo 1282 da Alaska Airlines e está trabalhando para coletar informações adicionais.

