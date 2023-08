Exatamente quando a Apple lançará o iPhone 15 Pro Max: nova data reivindicada

Apple iPhone 14 Pro máx. O iPhone 15 Pro Max será adiado? David Felan

Atualização de 25 de agosto abaixo. Esta postagem foi publicada pela primeira vez em 23 de agosto de 2023.

Não demorará muito até que a Apple anuncie seu mais recente iPhone, mas um novo relatório afirma que um dos quatro telefones, o iPhone 15 Pro Max, será adiado.

O que está mudando?

Primeiro, esta é a única coisa que parece diferente. Tenho certeza de que o evento especial da Apple onde esses produtos verão a luz do dia será na terça-feira, 12 de setembro, às 10h PST, em uma palestra pré-gravada. Será exibido à imprensa e convidados no Steve Jobs Theatre em Apple Park, Cupertino, creio eu, e será transmitido online.

A outra data em que a Apple anunciará o evento especial será na próxima semana, talvez na quarta-feira, 30 de agosto, ou na quinta-feira, 31 de agosto.

Não, o que muda vem a seguir. A palestra da Apple apresentará quatro novos iPhones (mais dois novos Apple Watches). iPhone 15, iPhone 15 Plus e iPhone 15 Pro estarão à venda na sexta-feira, 22 de setembro, com pré-encomendas começando na semana anterior, provavelmente a partir de sexta-feira, 15 de setembro.

Mas o iPhone 15 Pro Max parece estar atrasado. de acordo com 9to5Mac, que ouviu isso de uma “nota de um analista sênior de ações”, haverá escassez de um componente exclusivo para o iPhone 15 Pro Max, o que significa que ele não chegará até meados de outubro. Todos os quatro telefones serão revelados ao mesmo tempo e a Apple provavelmente tem algum estoque, então não anunciará uma data de venda diferente para o Pro Max.

Justamente quando os clientes chegam para fazer pedidos do Max, eles podem descobrir rapidamente que as datas de envio são até outubro.

Apple iPhone 14 Pro máx. Quando serão lançados os próximos iPhones? David Felan

Por que o atraso?

O motivo do atraso é um componente da Sony, sensor de imagem que não estará presente no iPhone 15 Pro. Acredita-se que o iPhone 15 Pro Max terá uma câmera periscópica para a teleobjetiva. Você sabe, uma câmera periscópica não simplesmente salta para cima e para baixo do corpo da câmera, mas isso seria divertido? Em vez disso, utiliza espelhos para refletir a luz de volta para o corpo do telefone, estendendo assim a distância focal. Isso significa que a lente telefoto possui um poder de ampliação equivalente 3x maior do que o encontrado nos atuais dispositivos iPhone Pro.

Esta não é a primeira vez que os telefones Pro e Pro Max se diferenciam, e as diferenças nas câmeras entre os telefones iPhone não são novas. Eles definem o Max como o iPhone mais capaz, bem como o maior e mais caro.

Então, quando ele chegará?

Qualquer atraso indesejado. A nota do analista indica que haverá um atraso de três a quatro semanas para o iPhone 15 Pro Max, o que resultará na sua venda na sexta-feira, 6 de outubro, ou na sexta-feira, 13 de outubro. Nesse caso, acho provável que a Apple anuncie uma data de lançamento separada para o Max na palestra.

Atualização em 24 de agosto. O impacto que a Apple tem em nossas vidas nesta época do ano é tamanho que as suposições agora começam a se concentrar não no dia em que os telefones serão colocados à venda (afinal, o tempo é mais importante), nem mesmo na data do evento especial que é. também crucial porque nos diz exatamente quais serão os novos iPhones e Apple Watches.

Não, o novo foco é quando a Apple enviará os convites para o evento privado. Isso mesmo, o foco está no dia em que a Apple vai anunciar algo que estará à venda posteriormente.

Salão do Zack perspicaz 9to5Mac Acabou de ser avaliado quando este evento especial será anunciado. De certa forma, isso parece confirmar que há um consenso sobre as datas que pensamos conhecer: terça-feira, 12 de setembro, para o evento especial, e sexta-feira, 22 de setembro, para os telefones à venda. Hall sugere que o anúncio possa ocorrer em uma das quatro datas: 29, 30, 31 de agosto e 5 de setembro. Como você viu acima, eu disse anteriormente que duas datas em agosto eram possíveis, mas concordo. Pode valer a pena considerar terça-feira, 29 de agosto.

Direi agora que penso que a data de Setembro está demasiado longe para ser adequada para publicidade. A Apple adora divulgar suas novidades antes do início da grande feira de eletrônicos de Berlim, a IFA, então agosto é melhor que setembro.

Agora estou inclinado para terça-feira, 29 de agosto ou quarta-feira, 30 de agosto, como os dias mais prováveis ​​(assim marque no seu calendário, por favor), embora, como sempre, isso dependa das reações internas de uma empresa que venho cobrindo há décadas. A Apple não diz nada. Volte – atualizarei esta postagem se ouvirmos mais.

Atualização em 25 de agosto. A controvérsia em torno do lançamento do iPhone deste ano continua, e agora um vazador confiável e respeitado entrou na briga. no Twitter, Majin boo Ele acabou de comentar sobre a data e fico feliz em dizer que aponta na direção que acho que deveria ser revelada na terça-feira, 12 de setembro.

Uma fonte disse ao vazador que um NPI da Apple está chegando, já que o NPI se refere ao lançamento de um novo produto, aparentemente. A fonte lista terça-feira como o dia e “o dia todo” como a hora. O texto completo do tweet é: “Segundo fonte que pediu anonimato, o evento da Apple acontecerá no dia 12 de setembro. Não posso ter 100% de certeza dessa informação, mas aqui estão as capturas de tela. NPI = Lançamento de Novo Produto.

Na verdade, em outra captura de tela fornecida a Majin Bu, o horário é das 12h às 23h59. Bem, criei algumas palestras muito longas para a Apple, mas 23 horas e 59 minutos provavelmente me ajudaram. Em vez disso, isto certamente se refere apenas ao próprio dia, sem se aprofundar nos horários exatos do evento.

A fonte é muito escassa em detalhes, dizendo apenas “NPI anual da Apple com novos dispositivos para este ano”. Além de um simples conhecimento de apóstrofos e da gramática inglesa, não há muito o que aprender aqui além da história.

Bom, afinal é isso que importa para nós, então não é ruim. E embora os vazamentos de várias fontes que apontam na mesma direção nem sempre sejam prova de que algo é verdade, o fato de uma figura proeminente como Majin Buu ter promovido isso é um indicador.

Eles dizem “Não posso ter 100% de certeza desta informação”, então há uma pitada de sal para apimentar a panela aqui, mas o fato de ter sido twittado dá peso.

Além disso, lembremos que outras fontes aludiram à mesma data. E como vale a pena, acho que isso definitivamente é história. Lamento a todos aqueles que esperam um anúncio na próxima terça ou quarta-feira, embora esse navio certamente já tenha partido. Se a Apple realizar um evento na semana de 28 de agosto, já saberemos. A empresa sempre avisa com pelo menos uma semana de antecedência. Não, a única questão é quando a Apple confirmará o dia 12 de setembro, na minha opinião.

