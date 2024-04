Um funcionário alemão do Parlamento Europeu foi preso sob acusação de espionagem na China

Rula Khalaf, editora do Financial Times, escolhe as suas histórias favoritas neste boletim informativo semanal.

Um funcionário de um membro alemão de extrema direita do Parlamento Europeu foi preso sob a acusação de espionagem para Pequim, o mais recente alegado agente chinês a ser exposto numa tendência que preocupa as autoridades de segurança em todo o continente.

O procurador federal alemão Jian Guo, funcionário de Maximilian Krah, foi acusado na terça-feira de trabalhar secretamente para o Ministério da Segurança do Estado da China.

Foi revelado que vários alegados espiões chineses ocupam cargos parlamentares de alto nível na Europa, incluindo no Reino Unido e na Bélgica, despertando uma preocupação crescente sobre as tentativas cada vez mais agressivas de Pequim de fraude política.

Entretanto, os serviços de inteligência alemães alertaram nas últimas semanas para a deterioração da situação de segurança, com a China e a Rússia a aumentarem os seus esforços para obterem vantagens económicas e tecnológicas e influência política sobre a maior economia da Europa.

Krah é o Partido Alternativo de extrema-direita e é o principal candidato na Alemanha às eleições para o Parlamento Europeu em junho próximo.

Na sua posição atual como eurodeputado, é membro da Comissão do Comércio Internacional do Parlamento Europeu, bem como das Subcomissões de Segurança, Defesa e Direitos Humanos.

“Se estas alegações se provarem verdadeiras, isso levará à demissão imediata do seu cargo”, disse Maximilian Krah, membro do Parlamento Europeu pelo partido Alternativa para a Alemanha. © Ronnie Hartmann/AFP/Getty Images

Joe, 43 anos – que é publicamente identificado pelos promotores apenas pelo seu primeiro nome – é um dos três membros totalmente credenciados da tripulação de Krah, de acordo com seu documento parlamentar.

O Parlamento Europeu disse na terça-feira que suspendeu Guo “dada a gravidade das revelações” para que ele não pudesse mais acessar os arquivos.

O procurador federal alemão disse que não está claro quantos anos Gu passou trabalhando para espiões chineses.

Acusou-o de transmitir informações sensíveis sobre as negociações e decisões parlamentares da UE à China “repetidamente” em Janeiro deste ano. Guo também foi acusado de coletar informações sobre dissidentes chineses na Alemanha.

Guo não foi encontrado para comentar.

A ministra do Interior alemã, Nancy Weiser, disse: “As alegações de espionagem em nome da China são muito sérias”. Ele acrescentou: “Se for confirmado que a espionagem para os serviços de inteligência chineses foi realizada pelo próprio Parlamento Europeu, então este é um ataque interno à democracia europeia”.

“Qualquer pessoa que empregue tal funcionário também é responsável por isso”, acrescentou Weisser, membro do Partido Social Democrata Alemão.

Krah disse na terça-feira que soube da prisão de Gu pela polícia alemã. “Não tenho mais informações. Espionar para um país estrangeiro é uma acusação grave. Se estas alegações forem verdadeiras, levará à demissão imediata”, acrescentou.

O escândalo de espionagem não é o primeiro a envolver a AfD: o partido ainda luta para superar as acusações contra o seu segundo candidato na lista eleitoral da UE, Peter Bystrun.

Os promotores estão investigando Bystron após relatos no início deste mês de que ele recebeu dinheiro do oligarca ucraniano pró-Kremlin, Viktor Medvedchuk, para espalhar propaganda russa na Europa.

Krah também está envolvido nesta investigação. Relatos da mídia disseram no fim de semana que os serviços de segurança ocidentais o interrogaram sobre suas relações com Medvedchuk, padrinho de uma das filhas do presidente russo, Vladimir Putin.

Tino Shrubala, colíder da AfD, disse que “apoiou” Krah e Bystron na segunda-feira, antes que surgissem notícias do caso de espionagem chinesa.

A AfD está a caminho de mais do que duplicar a sua representação em Estrasburgo, à medida que aproveita uma onda de descontentamento na Alemanha sobre a forma como o governo lida com a economia e a imigração.

Recomendado

Os legisladores do Parlamento Europeu contratam pessoal diretamente e as verificações de antecedentes variam de acordo com as regras nacionais do seu país de origem. Krah já foi encaminhado a um órgão consultivo interno por não anunciar reuniões com pessoas de fora do parlamento.

Alguns membros do Parlamento Europeu apelam agora a procedimentos de autorização de segurança mais rigorosos.

“O tempo da ingenuidade acabou”, disse Nathalie Loiseau, eurodeputada centrista francesa. “Antes de eleições europeias importantes, os nossos cidadãos têm o direito de saber quais os eurodeputados que agem por convicção e quais sucumbem à corrupção ou mesmo à interferência estrangeira”.

A prisão de Guo ocorre um dia depois da notícia da prisão de três cidadãos alemães no oeste da Alemanha sob a acusação de espionagem para Pequim.

Marido, mulher e um colega são acusados ​​de conspirar para enviar tecnologia sensível para a China, incluindo um laser de nível militar, usando o seu negócio em Dusseldorf como fachada.

Na Bélgica, membros do partido de extrema-direita Vlaams Belang foram acusados ​​de trabalhar para a China. No final do ano passado, o Financial Times e outros meios de comunicação revelaram que o antigo deputado federal de Vlaams Belang, Frank Krelman, tinha realizado missões em nome de espiões chineses durante anos. As autoridades belgas abriram uma investigação criminal sobre o seu caso no início deste ano.

Philipp Dewinter, deputado flamengo do partido Vlaams Belang, também foi acusado de ter ligações com o espião chinês Changchun Shao, que foi expulso da Bélgica em 2017. Dewinter nega as acusações e continua a ser membro da assembleia regional.

As autoridades belgas também lançaram uma investigação criminal sobre a alegada operação de influência dirigida por Medvedchuk e se os eurodeputados aceitaram dinheiro em troca da divulgação de desinformação sobre o Kremlin.

Reportagem adicional de Laura Dubois em Bruxelas e Andy Pounds em Estrasburgo