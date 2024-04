Sul da China: Enchentes massivas ameaçam dezenas de milhões devido às fortes chuvas no país

Hong Kong

Fortes chuvas caíram durante vários dias no sul ChinaO que levou a inundações mortais e ameaçou destruir a vida de dezenas de milhões de pessoas, enquanto as equipes de resgate corriam para evacuar os residentes presos pelo aumento do nível da água.

A mídia estatal, citando o governo local, informou que a província de Guangdong, uma potência econômica com uma população de 127 milhões de pessoas, testemunhou inundações generalizadas que forçaram mais de 110 mil pessoas a serem deslocadas.

A Nova Agência de Notícias da China (Xinhua) informou na segunda-feira que as inundações ceifaram a vida de pelo menos quatro pessoas na província de Guangdong, incluindo uma equipe de resgate. Ela acrescentou que pelo menos 10 pessoas ainda estão desaparecidas.

Desde 16 de abril, fortes chuvas incessantes atingiram o Delta do Rio das Pérolas, o centro industrial da China e uma das regiões mais densamente povoadas do país, com quatro estações meteorológicas em Guangdong registrando chuvas recordes para abril.

A Bacia do Rio das Pérolas está exposta a inundações anuais de Abril a Setembro, mas a região tem enfrentado isso Tempestades mais severas e inundações severas Nos últimos anos, os cientistas têm alertado que a crise climática irá agravar os fenómenos meteorológicos extremos, tornando-os mais mortais e mais frequentes.

Tingshu Wang/Reuters Casas submersas nas enchentes em Qingyuan, província de Guangdong, em 22 de abril de 2024.

“A julgar pela situação de controle de enchentes nos últimos anos, o aquecimento global e as altas temperaturas se intensificaram, e fortes chuvas caem todos os anos, levando a fortes chuvas e inundações”, disse Yin Zhijie, meteorologista hidrológico-chefe do Ministério de Recursos Hídricos, ao estado. . -Ligue a porta de papel.

No ano passado, a China enfrentou chuvas torrenciais “mais severas e intensas” durante a época de cheias do que em anos anteriores, com 72 estações meteorológicas nacionais a registarem precipitações diárias recordes e 346 estações a baterem recordes mensais, segundo dados do Gabinete Meteorológico Nacional. Administração Meteorológica da China.

Desde a semana passada, as águas de pelo menos 44 rios na Bacia do Rio das Pérolas transbordaram acima da linha de alerta, ameaçando transbordar as suas margens, segundo a Reuters. Emissora estadual CCTV.

No rio Bai, que deságua no rio das Pérolas, as autoridades fizeram exatamente isso para advertir Espera-se que a altura da enchente “uma vez a cada século” atinja 5,8 metros (19 pés) acima do limite de alerta. O afluente já tinha transbordado em 8 de Abril, marcando a primeira chegada da época anual de cheias desde que os registos começaram em 1998, segundo as autoridades de Guangdong.

A “inundação massiva” no rio Bai é a mais antiga a atingir a China na categoria mais alta do sistema de classificação de quatro níveis, de acordo com Yin, o analista. Ele acrescentou que inundações deste tamanho geralmente ocorrem depois do final de junho.

Imagens aéreas transmitidas pela CCTV durante o fim de semana mostraram aldeias submersas em águas turvas, com apenas telhados e copas de árvores visíveis em alguns lugares.

No distrito de Guangning, em Zhaoqing, imagens compartilhadas por moradores no aplicativo de vídeo Douyin mostram água marrom e lamacenta fluindo pelas ruas da vila e arrastando carros. Em Shaoguan, um homem foi visto empurrando sua scooter através de enchentes que chegavam à altura dos ombros. Na cidade de Qingyuan, imagens divulgadas nas redes sociais mostraram fortes tempestades e chuvas que derrubaram árvores e capotaram motocicletas.

As fortes chuvas também causaram deslizamentos de terra perto da cidade de Shaoguan, na região montanhosa ao norte da província, ferindo seis pessoas, informou a Xinhua.

As autoridades elevaram a resposta de emergência para controlar as inundações no Delta do Rio das Pérolas para o nível dois no domingo – o segundo nível mais alto num sistema de quatro níveis.

Muitas cidades suspenderam escolas e centenas de voos foram cancelados nas cidades de Guangzhou e Shenzhen.

Mais de 80 casas desabaram ou foram gravemente danificadas, resultando numa perda económica direta estimada em 140 milhões de yuans (20 milhões de dólares), informou a Xinhua.

Espera-se que mais chuvas fortes caiam em Guangdong esta semana, de acordo com o escritório meteorológico provincial.

Esta história foi atualizada com desenvolvimentos adicionais.