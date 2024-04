O Alto Comissariado para os Direitos Humanos está horrorizado com relatos de valas comuns em dois hospitais em Gaza Guerra Israel-Gaza

O Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, disse estar “horrorizado” com relatos de valas comuns contendo centenas de corpos em dois dos maiores hospitais de Gaza.

As equipes de defesa civil palestina começaram a exumar corpos de uma vala comum fora do complexo do Hospital Nasser em Khan Yunis na semana passada, após a retirada das forças israelenses. Autoridades palestinas disseram que 310 corpos foram encontrados na semana passada, incluindo 35 no dia anterior.

“Sentimos a necessidade de soar o alarme porque está claro que vários corpos foram descobertos”, disse Ravina Shamdasani, porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos.

Ela descreveu os corpos como “enterrados profundamente no solo e cobertos de lixo”, acrescentando que “entre os falecidos estavam idosos, mulheres e feridos”, incluindo alguns que foram amarrados e despidos.

Ela acrescentou: “Alguns deles tiveram as mãos amarradas, o que, obviamente, indica graves violações do direito internacional dos direitos humanos e do direito humanitário internacional, e deve ser sujeito a uma investigação mais aprofundada”.

Equipes de resgate palestinas e várias missões de monitoramento da ONU também relataram a descoberta de múltiplas valas comuns no complexo do Hospital Shifa, na cidade de Gaza, no início deste mês, depois que as forças terrestres israelenses se retiraram após um longo cerco.

Médicos que trabalham para Médicos Sem Fronteiras descrito Como as forças israelenses atacaram o Hospital Nasser no final de janeiro antes de se retirarem um mês depois, deixando a instalação incapaz de funcionar.

As equipes de resgate continuam a cavar o solo arenoso para extrair os corpos fora do hospital. Shamdasani disse que seu escritório está trabalhando para confirmar relatos de autoridades palestinas de que centenas de corpos foram encontrados no local.

Autoridades de Gaza disseram que os corpos no Hospital Al-Nasser eram de pessoas que morreram durante o cerco. Os militares israelenses rejeitaram na terça-feira as alegações de enterros em massa no hospital, dizendo que exumaram os corpos na tentativa de encontrar reféns feitos pelo Hamas em outubro.

“A alegação de que o exército israelita enterrou corpos palestinianos é infundada e infundada”, disse o exército, acrescentando que depois de examinar os corpos, as suas forças devolveram-nos ao local onde tinham sido anteriormente enterrados.

Israel acusou repetidamente o Hamas de operar em hospitais e de usar infraestruturas médicas como escudo, algo que o Hamas nega.

O Alto Comissariado para os Direitos Humanos também condenou o número crescente de ataques aéreos israelitas que atingiram o norte, centro e sul de Gaza nos últimos dias, incluindo fogo de artilharia naval que atingiu edifícios ao longo da costa oriental de Gaza.

Os ataques aéreos atingiram muitas áreas que já estavam reduzidas a escombros e lajes de concreto quebradas após 200 dias de guerra, incluindo Beit Lahia, no norte, e no centro da cidade de Gaza.

“O Norte continua numa situação difícil”, disse Olga Cherevko, do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, durante uma visita à região. “Há mais alimentos a chegar, mas não há dinheiro para os comprar. As instalações de saúde foram destruídas. Não há combustível para fazer funcionar os poços de água e o saneamento é um grande problema.

Como as forças terrestres israelenses Ele teria feito uma curta incursão A leste de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, imagens de satélite da cidade destruída mostraram um acampamento crescente, que poderia ser destinado a abrigar pessoas que fugissem de Rafah no caso de um ataque terrestre israelense ali.

Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelita, ameaçou repetidamente atacar Rafah, a cidade mais a sul da Faixa de Gaza, onde mais de um milhão de pessoas procuram refúgio. Na terça-feira, Türk alertou novamente contra uma incursão em grande escala em Rafah, dizendo que poderia levar a “crimes mais brutais”.

Melanie Ward, chefe da ajuda médica aos palestinianos, que regressou recentemente de uma visita a Gaza, disse que uma invasão israelita seria impossível sem “matança humana”.

Ward disse que as estradas que se estendem ao norte de Rafah em direção a Deir al-Balah, no centro de Gaza, já estavam lotadas de pessoas.

“Todos os espaços… já estão cheios de pessoas deslocadas que vivem em tendas”, disse ela. “As pessoas que vieram do leste de Khan Yunis não podem regressar para lá porque as suas casas foram destruídas. Isto não representa espaço suficiente para as pessoas em Rafah tentarem deslocar-se e procurar segurança noutro local. um desastre de proporções épicas.”

Muitos dos ataques recentes atingiram partes de Gaza para onde as pessoas deslocadas já fugiram pela terceira, quarta ou mesmo quinta vez.

“Não há lugar seguro para onde fugir, por isso tentamos fazer tudo o que fazemos rapidamente”, disse Rama Abu Amra, uma estudante de 21 anos que dorme com a família numa tenda à porta da casa de um amigo em Deir al-Numan. Al-Balah, o quarto local desde que fugiram da Cidade de Gaza, meses atrás.

Ela disse que a barraca era desconfortável, quente durante o dia e fria à noite, e em uma área lotada.

Quando questionada sobre para onde a família poderia fugir se uma ordem de evacuação fosse emitida, ela disse: “Honestamente, não sabemos”.