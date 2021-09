SpaceX Inspiration4: Como assistir ao lançamento histórico de todos os civis ao vivo hoje

Inspiração 4



No rastro da corrida espacial movida a foguetes do bilionário, quatro “pessoas normais” estão prontas para fazer história no espaço quando se amarram a uma cápsula do SpaceX Crew Dragon e partem em uma divertida jornada de três dias ao redor de nosso planeta. o Inspiration4 مهمة missionO Jude Children’s Hospital está duplicando como uma arrecadação de fundos para o St. Jude Children’s Hospital e deve ser lançado na quarta-feira, e você pode assistir à transmissão ao vivo aqui.

A que horas é o lançamento do SpaceX?

A janela de lançamento de cinco horas é aberta às 17h02 PT / 20h02 ET.

“Todos os sistemas e clima parecem bons para o lançamento do Falcon 9 de hoje do primeiro vôo espacial do Dragão totalmente civil” SpaceX tweetou na quinta-feira. O vídeo, da SpaceX, está programado para começar a ser transmitido às 12h45 PT e pode ser encontrado abaixo.

A espaçonave será lançada desta rocha com a ajuda de um foguete Falcon 9 saindo do Centro Espacial Kennedy da NASA na Flórida. Será um processo semelhante a como a SpaceX lança os astronautas da NASA, mas o Inspiration4 não viajará para a Estação Espacial Internacional.

O Inspiration4 é descrito como “a primeira missão em órbita civil do mundo”. A tripulação voará muito mais alto e por mais tempo do que o fundador da Amazon, Jeff Bezos, ou o fundador da Virgin Galactic, Richard Branson, fez recentemente. viagens subtropicais.

Conheça a equipe do Inspiration4

Jared Isakman, fundador bilionário do Shift4 Payments, é o líder da missão, e ele também a está financiando. Isaacman é um piloto experiente. Ele era membro do Black Diamond Jet, uma equipe civil de acrobacias aéreas, e já participou de mais de 100 shows aéreos. O treinamento do piloto deu-lhe uma base sólida para aprender as cordas da espaçonave Dragon.

O resto da tripulação consiste na sobrevivente do câncer pediátrico Hayley Arsenault, o especialista da indústria de aviação Chris Sembrowski e o geólogo Sian Proctor. Arecenaux foi tratado em St. Jude agora está trabalhando no hospital como assistente médica.

Sembrowski foi anteriormente consultor do US Space Camp e também serviu na Força Aérea dos Estados Unidos. Proctor tem experiência como um “astronauta analógico” envolvido em simulações de missões espaciais na Terra. Ela terá a oportunidade de colocar um “astronauta de verdade” em seu currículo.

A tripulação fará experimentos de pesquisa de saúde durante o vôo, mas a missão também arrecadará dinheiro para isso Hospital St. Jude Children’s Researchespecializada no tratamento do câncer infantil. A carga útil da nave espacial inclui jaquetas de missão, harpa, NFTs De uma variedade de artistas, brinquedos de pelúcia e outros itens a serem leiloados para uma arrecadação de fundos. A cervejaria Samuel Adams comprometeu até US $ 100.000 com a Saint Jude por 66 libras de lúpulo espacial para fazer sua própria cerveja.

Por que a inspiração 4 é importante

O espaço tem sido tradicionalmente domínio de astronautas profissionais. Alguns turistas espaciais pagam altos preços para entrar em órbita, mas esse tipo de turismo ainda é raro. O Inspiration4 dá uma ideia das possibilidades para o futuro da indústria. Ele também mostra o quão longe a tecnologia de espaçonaves avançou. O Crew Dragon altamente automatizado oferece muitas garantias para seu séquito civil. Eles treinaram extensivamente para a missão, mas será uma prova do que a tecnologia é capaz.

A inspiração 4 tem alguns sentimentos fortes Sobre por que a missão é importante: “Inspiration4, a primeira missão comercial ao espaço, pode marcar o início da próxima era de exploração.” Este é um conceito nobre, mas não louco. Vivemos na época em que o fundador da SpaecX Elon Musk fala sobre enviar um milhão de pessoas a Marte em 2050. A Inspiration4 indica que o espaço poderá em breve estar ao alcance de mais pessoas do que nunca.

Inspiration4 no Netflix

Esta pode ser uma das missões espaciais tripuladas mais bem documentadas de todos os tempos. Netflix está reproduzindo um arquivo Contagem regressiva: Inspiration4 Mission to Space Série documental que acompanha a tripulação do lançamento ao pouso. Três episódios já estão disponíveis no serviço de streaming e há mais por vir. A Netflix também deve transmitir o evento ao vivo em sua página do YouTube.

Uma vez que o Inspiration4 não será acoplado à Estação Espacial Internacional, a SpaceX, em vez disso, equipou Nariz de dragão da tripulação com grande janela em forma de tigela Deve fornecer vistas deslumbrantes do terreno. Mas primeiro eles precisarão alcançar a órbita com sustentação de um foguete muito poderoso.