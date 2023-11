Ao contrário da Pfizer, analistas dizem que Moderna pode cumprir as previsões da Covid para 2023

1 de novembro (Reuters) – Espera-se que a Moderna Inc (MRNA.O) atinja o limite inferior de sua meta de vendas para este ano porque ela só precisa explorar uma pequena porção do mercado para que sua vacina contra o coronavírus atinja essa meta, de acordo com analistas do setor. .

Cerca de 20 milhões de pessoas precisam ser vacinadas com a vacina atualizada contra a Covid-19 da Moderna para que as vendas da empresa atinjam US$ 2 bilhões em 2023 no mercado privado, um número que quatro analistas disseram à Reuters ser alcançável.

A empresa disse que espera que a demanda total pela vacina Covid nos Estados Unidos chegue a 100 milhões de doses no outono.

A Moderna espera vendas entre 6 mil milhões de dólares e 8 mil milhões de dólares para a sua vacina Covid-19 em 2023, dos quais 2 mil milhões a 4 mil milhões de dólares deverão vir do mercado comercial. Os contratos governamentais previamente assinados cobrirão o resto.

Essas expectativas foram postas em causa no mês passado, quando a Pfizer reduziu a sua previsão para o ano inteiro de vendas da COVID-19 em cerca de 2 mil milhões de dólares devido a taxas de vacinação inferiores às esperadas.

As ações da Moderna caíram cerca de 22% desde o alerta do seu maior concorrente.

“É menos provável que a Moderna veja um declínio negativo (em sua previsão de vendas) como a Pfizer porque começou de forma mais conservadora”, disse Hartaj Singh, analista da Oppenheimer & Co.

Embora a distribuição de novas vacinas tenha sido inicialmente lenta, parece estar a aumentar, disse o analista da Jefferies, Michael Yee, citando dados recentes. Yee espera que a maior parte da demanda venha de pessoas com 65 anos ou mais.

A Moderna divulgou os resultados do terceiro trimestre na quinta-feira, dois dias depois que a Pfizer relatou seu primeiro prejuízo trimestral desde 2019 devido a uma grande acusação sobre o governo dos EUA devolver milhões de doses de seu tratamento antiviral COVID-19 baxlovid, bem como seus estoques de medicamentos. Vacina para o covid.

A vacina Covid é o único produto comercializado pela Moderna, com sede em Cambridge, Massachusetts.

Os custos de investigação e desenvolvimento (I&D) aumentaram 62%, para 1,1 mil milhões de dólares, no segundo trimestre, à medida que se procura trazer outros produtos para o mercado, incluindo uma vacina contra a gripe e uma vacina contra o vírus sincicial respiratório (RSV).

A vacina da empresa, que pretende lançar nos Estados Unidos em 2024, revelou-se 82,4% eficaz em idosos com três ou mais sintomas num ensaio de fase final. Irá competir com vacinas recentemente aprovadas da Pfizer e GSK.

Dados de um estudo de fase final da vacina contra a gripe da Moderna, com uma formulação atualizada lançada em setembro, mostraram que esta gerou uma resposta imunitária mais forte contra todas as quatro estirpes do vírus da gripe A e B do que as vacinas contra a gripe tradicionais.

Espera-se que as vendas do pipeline respiratório mais amplo baseado em mRNA da Moderna, que inclui vacinas contra RSV e influenza, atinjam US$ 10 bilhões a US$ 12 bilhões, o que reduzirá despesas e estabilizará P&D até 2025, disse Yi.

