Um foguete chinês concorrente do SpaceX Falcon 9 explode durante testes após ser lançado acidentalmente

Ícone de canto para baixo Ícone em forma de ângulo apontando para baixo. Um foguete Longa Marcha-4C transportando o satélite Xi’an-23 decola do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste da China, em 12 de maio de 2024. Em 30 de junho, a empresa aeroespacial privada chinesa Tianping Space Technology disse que seu foguete Tianlong-3 foi lançado por engano. Wang Jiangbo/Xinhua via Getty Images

A empresa aeroespacial chinesa Tianbing Aerospace Technology disse que lançou acidentalmente um foguete que estava testando.

O foguete Tianlong-3 foi projetado para ser um concorrente do foguete Falcon 9 da SpaceX, com massa semelhante de decolagem e retorno.

Mas um teste estático do motor no domingo viu o foguete decolar e atingir uma montanha.

Uma empresa espacial chinesa disse no domingo que lançou acidentalmente seu foguete Tianlong-3 durante um teste, fazendo com que o veículo fosse lançado e colidisse com uma montanha próxima.

Na situação atual, A Tianping Aerospace Technology, com sede em Pequim, disse que estava testando o primeiro estágio do sistema de energia do foguete e que um “defeito estrutural” fez com que o Tianlong-3 se separasse da plataforma de lançamento.

Se o teste tivesse sido bem-sucedido, o foguete Tianlong-3 teria permanecido parado na plataforma de lançamento enquanto seus motores estivessem funcionando.

Várias pessoas na cidade vizinha de Gongyi, na província de Henan Vídeos capturados De liberação acidental.

A filmagem aparece O míssil ruge para o céu e deixa um rastro de fumaça preta antes de cair e atingir o solo em uma dramática explosão de bola de fogo.

“O corpo do míssil se desintegrou após cair na montanha”, disse o comunicado de Tianping.

Autoridades locais Ele escreveu que a explosão causou um incêndio local longe de áreas residenciais e não resultou em vítimas.

Projetado para colocar satélites em órbita, é um foguete movido a combustível líquido que Tianbing descreveu como “semelhante ao foguete Falcon 9 da Space X”.

A empresa aeroespacial e de aviação chinesa disse que o foguete Tianlong 3 pode decolar com uma massa de 590 toneladas, o que é semelhante ao peso do foguete Falcon 9, de 605 toneladas. Assim como o foguete Falcon 9, ele também foi projetado para voar novamente e estima-se que seja parcialmente reutilizável para até 10 voos.

Tianping, uma das empresas privadas de foguetes espaciais da China que ganhou fama nos últimos anos, lançou outro foguete reutilizável em abril de 2023 – Tianlong-2 – Funciona com querosene derivado do carvão.

Com os seus nove motores, o foguetão Tianlong-3 está agora a ser promovido pela Tianping Corporation como um foguetão revolucionário para a indústria espacial da China.

“Este é o teste de sistema de energia mais poderoso de qualquer foguete transportador atualmente em desenvolvimento no país e é três vezes mais poderoso do que qualquer teste anterior da maior força de impulso da indústria aeroespacial chinesa”, escreveu Tianping.

A China abriu a sua indústria espacial a empresas privadas em 2014, desencadeando uma onda de investimento em tecnologia espacial, como foguetões reutilizáveis, que a SpaceX vê como um passo importante para promover a presença humana entre as estrelas.

A reação chinesa online ao lançamento acidental de domingo comparou o fracasso aos problemas iniciais que a SpaceX enfrentou ao testar e lançar seus foguetes Falcon.

“O foguete Falcon 9 de Musk também teve muitas explosões no início. Se todos os nove módulos do Tianlong 3 forem acionados em paralelo desta vez, isso pode ser considerado um sucesso de 70%. Um blogueiro escreveu no Weibo, a versão chinesa do X.

O incidente, ocorrido no domingo, ocorreu poucos dias depois de o líder chinês Xi Jinping ter apelado ao sector científico do seu país para trabalhar em estreita colaboração com o Estado e intensificar a sua corrida contra o cenário de desenvolvimento tecnológico do Ocidente.

“Devemos aumentar o nosso sentido de urgência. Devemos impulsionar os nossos esforços em direção à inovação, a fim de ocupar os picos da competição científica e tecnológica e do desenvolvimento futuro”, disse Xi na terça-feira.