O furacão Beryl atinge a costa como uma tempestade de categoria 4 com risco de vida

O furacão Beryl está assolando as Ilhas de Barlavento como um furacão de categoria 4 extremamente perigoso, trazendo ventos violentos, chuvas fortes e tempestades com risco de vida depois de atingir a costa na segunda-feira.

É o furacão mais forte que já passou por esta região, de acordo com dados da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional que datam de 1851.

A tempestade Beryl atingiu a ilha de Carriacou, no Mar do Caribe, pouco depois das 11h00 EDT, com ventos máximos sustentados de 150 mph. A tempestade causou cortes de energia, inundou ruas e provocou inundações em partes das Granadinas, Granada, Barbados e Tobago na segunda-feira, de acordo com o Centro Nacional de Furacões.

A chegada de Beryl marca um início excepcionalmente precoce da temporada de furacões no Atlântico. No domingo, tornou-se o primeiro furacão de categoria 4 no Atlântico e o único furacão de categoria 4 no mês de junho. Banheira – água morna do oceano Os factores que facilitaram o fortalecimento alarmante de Beryl são uma indicação clara de que esta temporada de furacões estará longe do normal, à luz do aquecimento global devido à poluição por combustíveis fósseis.

Beryl está quebrando recordes para junho porque o oceano está agora tão quente quanto normalmente no auge da temporada de furacões, disse Jim Kossin, especialista em furacões e consultor científico da organização sem fins lucrativos First Street Foundation.

“Os furacões não sabem em que mês estamos, apenas sabem como é o ambiente que os rodeia”, disse Kosin à CNN. “Beryl quebra recordes de junho porque Beryl pensa que é setembro.”

O calor do oceano que alimenta o poder sem precedentes de Beryl “certamente tem uma marca humana”, acrescentou Kosen.

• Beryl é um furacão perigoso: A tempestade está localizada perto da Ilha Carriacou, parte de Granada, e tem ventos de 240 km/h e se move de oeste-noroeste a 32 km/h. Os fortes ventos de Beryl se estendem por 40 milhas do centro, enquanto os ventos com força de tempestade tropical se estendem por 125 milhas.

• Tempestades e inundações com risco de vida: Centro Nacional de Furacões para advertir “Uma tempestade com risco de vida elevará os níveis da água de 6 a 9 pés acima dos níveis normais das marés” quando Beryl atingir a costa. Ondas gigantescas também podem causar maremotos potencialmente fatais que ameaçam pequenas embarcações e pescadores muito depois de chegarem a terra. As inundações repentinas também são uma preocupação em partes das Ilhas de Barlavento e Barbados. A primeira-ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, alertou os cidadãos para serem “extremamente vigilantes”.

• Avisos de furacão: Barbados, São Vicente e Granadinas, Granada e Tobado. Um alerta de furacão está em vigor na Jamaica. Alertas de tempestade tropical estão em vigor para Martinica, Trinidad e Santa Lúcia. Os alertas de tempestade tropical estão em vigor na costa sul da República Dominicana, desde Punta Palenque a oeste até a fronteira com o Haiti, e na costa sul do Haiti, desde a fronteira com a República Dominicana até Anse Daignault.

• Centenas evacuados: Mais de 400 pessoas foram alojadas em abrigos contra furacões em Barbados na noite de domingo, disse Ramona Archer-Bradshaw, chefe dos abrigos do país, à afiliada da CNN CBC News. Ela acrescentou: “Estou feliz que as pessoas estejam usando abrigos e, se não se sentirem confortáveis ​​em suas casas, é melhor ir para um abrigo”.

Ricardo Mazalan/Associated Press Ondas atingiram palmeiras enquanto o furacão Beryl atinge Hastings, Barbados, segunda-feira.

• Estado de emergência em Granada: A Governadora Geral de Granada, Cécile LaGrenade, declarou estado de emergência que permanecerá em vigor desde a noite de domingo até a manhã de terça-feira. Todas as empresas terão de fechar, exceto forças policiais, hospitais, prisões, aterros sanitários e portos.

• Aeroportos fechados: Os aeroportos de Barbados, Granada e Santa Lúcia foram fechados na noite de domingo devido à aproximação de Beryl. Um porta-voz do Aeroporto Internacional Maurice Bishop, em Granada, disse que ele deveria reabrir na manhã de terça-feira. O Aeroporto Internacional Grantley Adams em Barbados, o Aeroporto Internacional de Hewanorra em Santa Lúcia e o Aeroporto George Charles também suspenderam as operações.

• Os fãs da Copa do Mundo de Críquete ficaram presos: Barbados ainda recebe fãs de críquete de todo o mundo que viajaram para a ilha para a Copa do Mundo T20, alguns dos quais não poderão evacuar antes da chegada de Birrell. “Nossos visitantes estão aqui conosco”, disse a primeira-ministra de Barbados, Mia Amor Mottley. “Alguns deles só partirão na segunda e terça-feira, e alguns deles nunca passaram por um furacão ou tempestade antes.” Ela apelou aos residentes para que forneçam apoio aos visitantes, se possível.

Ricardo Mazalan/Associated Press O furacão Beryl inundou uma rua em Hastings, Barbados, na segunda-feira.

Esta temporada já teve um início agitado com a segunda tempestade – a tempestade tropical Chris – atingindo a costa perto de Tuxpan, no México, na costa do Golfo, na manhã de segunda-feira.

O furacão Beryl marca um início preocupante para uma temporada de furacões que os meteorologistas alertaram que será hiperativa – e a atividade recorde do furacão Beryl pode ser um sinal do que está por vir.

Beryl é o grande furacão mais antigo – definido como furacão de categoria 3 ou superior – no Oceano Atlântico em 58 anos. A rápida intensificação da tempestade é altamente incomum neste início da temporada de furacões, de acordo com o Diretor do Centro Nacional de Furacões, Mike Brennan. É raro que sistemas tropicais se formem no meio-atlântico leste das Pequenas Antilhas em junho, especialmente sistemas fortes, já que apenas alguns sistemas tropicais ocorreram. De acordo com os registros da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional.

A tempestade não só foi precoce para a temporada, como é agora o terceiro grande furacão mais antigo no Atlântico. O primeiro furacão foi o furacão Alma em 8 de junho de 1966, seguido pelo furacão Audrey, que atingiu o status de grande furacão em 27 de junho de 1957.

O furacão Beryl também estabeleceu o recorde de furacão mais a leste formado no Atlântico tropical em junho, batendo o recorde anterior estabelecido em 1933.

O Atlântico Central e Oriental normalmente torna-se mais activo em Agosto, em parte porque as temperaturas dos oceanos têm tempo suficiente para aquecer e alimentar os sistemas em desenvolvimento.

Mas este ano a Bacia do Atlântico registou temperaturas da água acima do normal e a ausência de cisalhamento do vento devido à transição do El Niño para La Niña, ambos os quais alimentam o desenvolvimento tropical.

“Beryl encontrou um ambiente com águas oceânicas muito quentes para esta época do ano”, disse Brennan.

Os sistemas que se formam no início do verão nesta parte do Atlântico são um sinal de que uma temporada hiperativa de furacões está por vir, de acordo com Pesquisar de Phil Klotzbach, especialista em furacões e cientista pesquisador da Colorado State University. Normalmente, as temperaturas dos oceanos não são suficientemente altas em Junho e Julho para ajudar os sistemas tropicais a prosperar.

Serviço Meteorológico Nacional Os meteorologistas prevêem Espera-se que esta temporada testemunhe entre 17 e 25 tempestades nomeadas, 13 das quais se transformaram em furacões.

“Isso está bem acima da média”, observou Brennan.

Monica Garrett, Jane Norman, Michael Rios, Marlon Sorto, Sandy Sidhu, Melissa Alonso, Isaac Yee, Eric Zirkle, Rachel Ramirez e Brandon Miller da CNN contribuíram para este relatório.