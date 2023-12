Sabotagem do desenvolvedor de Sea Of Stars substitui o NPC “The Completionist”.

O diretor do Sabotage Studio, Thierry Boulanger, anunciou via Discord que a empresa removerá o criador de conteúdo e personalidade da internet Jirard ‘The Completionist’ khil do RPG independente Sea of ​​​​Stars.

Sea of ​​​​Stars chegou ao Switch no início deste ano, em agosto, e incluiu um trailer onde Khalil aparecia como um NPC conhecido como “Jirard, o Construcionista”, com quem os principais protagonistas da história podiam interagir. Esta decisão segue Khalil é acusado de “fraude de caridade” Mês passado.

Devido aos desenvolvimentos contínuos em torno da Open Hand Foundation, “Jirard, o Construcionista” será substituído no novo patch Sea of ​​​​Stars. 🌊 …Parece que a única coisa que ele não conseguiu fazer foi doar dinheiro para instituições de caridade a tempo. pic.twitter.com/EZTnAXL5c1– RPGFan (ponto com) (@rpgfancom) 16 de dezembro de 2023

Aqui está a mensagem oficial Via fã de RPG:

Thierry Boulanger: Um pequeno patch será lançado no Steam e enviado aos consoles em breve para substituir o NPC criado em Mirth. Chegamos a esta decisão depois de monitorizar cuidadosamente os acontecimentos das últimas semanas e, embora não nos caiba julgar, temos como prioridade manter um espaço positivo e optimista que reflecte o espírito das nossas intenções, sejam elas criativas. ou alguma outra coisa. Como sempre, agradecemos seu apoio e confiamos em você para respeitar nossa decisão, mantendo o tom da conversa alinhado com o que faz nossos jogos e nossa comunidade serem o que são. Obrigado.

Como mencionado, há um “pequeno patch” a caminho para substituir o construtor no Mirth, e ele será trazido para os consoles “em breve”.