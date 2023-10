Um em cada três agregados familiares portugueses ganha 833€ por mês

O Dia Internacional da Erradicação da Pobreza destaca a vulnerabilidade da sociedade portuguesa

Mais de um terço das famílias portuguesas ganham apenas 833 euros brutos e não conseguem pagar despesas inesperadas.

No dia que assinala o Dia Internacional da Erradicação da Pobreza, a Portata – base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos – traça um quadro nítido do nível de pobreza da população portuguesa.

Utilizando dados do Instituto Nacional de Estatística do INE, na Porteta 2021 (a informação mais recente), “com base nas declarações de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares apresentadas pelas famílias todos os anos”, um terço (36%) vivia com um máximo de 833 euros. mês.

“Adicionando o escalão seguinte de rendimentos, mais de metade das declarações (53%) correspondem a um rendimento bruto de 1.125 euros mensais”, diz Porteta, acrescentando que 688 mil famílias fiscais estavam no escalão mínimo de IRS (equivalente a 417 euros mensais). ).

Tendo em conta os rendimentos declarados, “os 20% mais ricos das famílias fiscais ganham 3,5 vezes mais que os 20% mais pobres” e “em concelhos como Lisboa, Porto, Oeiras e Cascais a diferença é cinco vezes maior”.

Com base em alguns resultados de indicadores sobre privações materiais e sociais do Inquérito às Condições de Vida e Rendimentos (ICOR) – referentes ao primeiro semestre de 2022 – Porteta aponta Naquela época, 30% das famílias não conseguiam fazer face a despesas inesperadas E 6,1% relataram algum atraso no pagamento de aluguéis, parcelas ou empréstimos.

O Porcentagem de público Quem diz As casas não podiam ser adequadamente aquecidas aumentou, e Portugal teve a 4ª maior proporção de pessoas que relataram esta deficiência na UE, escreve a Lusa.

Por outro lado, “Rácio de público Não tinha dinheiro para comprar carne, peixe ou equivalentes vegetarianos a cada 2 dias (de 2,4% para 3%) e aqueles que não podem pagar uma semana de férias por ano fora de casa (de 36,7% para 37,2%) também aumentaram ligeiramente”.

Os últimos indicadores sobre a pobreza do INE referem-se ao rendimento de 2021 e mostram que naquela altura 1,7 milhões de portugueses estavam em risco de pobreza, ou seja, viviam com menos de 551 euros por mês, e 18,5% das crianças e jovens são pobres, bem como um risco aumentado de pobreza em famílias com dois adultos e duas crianças.

Sobre a evolução da inflação e do poder de compra dos portugueses, a Portada salienta que 2022 teve a taxa de inflação mais elevada dos últimos 30 anos e que se verifica um aumento generalizado dos preços dos bens e serviços desde fevereiro. Principalmente por causa da guerra na Ucrânia.

“Você É preciso voltar 30 anos para aumentar a taxa de inflação do que 2022 (7,8% vs. 9,6% em 1992). Desde que os registos começaram, a inflação atingiu o pico em 1984 (28,5%) e desde meados de 1995 a inflação tem estado sempre abaixo dos 4,5%. Nos últimos anos, devemos entrar em 2017 para ver um aumento de preços superior a 1,3%”, afirma o compilador de dados.

Como resultado, o O poder de compra dos portugueses diminuiu 760€ do salário mínimo nacional equivalem a 678€. Itens no carrinho de compras Representa despesas familiares Um aumento médio de 12,2%.

Em termos de habitação, em 2022, explica ainda Portata. Os preços das casas aumentaram 90% em relação a 2015 – em comparação com a média da UE de 48% O salário aumentou apenas 20%.

Fonte: Lusa

Correio da Manhã acrescenta imagem sombria Hoje, mais de 200 famílias do Algarve recebem apoio alimentar através da iniciativa ReFood em Faro, cujos voluntários “Mais apoio será necessário em novembroPorque muitas pessoas que trabalham na indústria do turismo e da restauração perderão os seus empregos durante o inverno.

Segundo Paula Matias da Refood “O número de pessoas de classe média pedindo ajuda está aumentando Como o aluguel e as despesas aumentaram, eles não têm dinheiro suficiente para comprar comida.

A revista diz que o número de estrangeiros que pedem ajuda também “está aumentando”.DE