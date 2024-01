Um desafiante inesperado a Putin traz uma rara demonstração de desafio, criando um dilema para o Kremlin

Eles fizeram fila aos milhares em toda a Rússia nos últimos dias, enfrentando o frio cortante por uma oportunidade de assinar petições em apoio a um improvável desafiante ao Presidente Vladimir Putin.

Boris Nadezhdin tornou-se um dilema para o Kremlin enquanto tenta concorrer às eleições presidenciais marcadas para 17 de março. A questão agora é se as autoridades russas permitirão que ele concorra às eleições.

O legislador e acadêmico local de 60 anos, de óculos, tocou a opinião pública, pedindo publicamente uma moratória. Conflito na UcrâniaO fim da mobilização dos homens russos para o exército e o início do diálogo com o Ocidente. Ele também criticou a repressão no país Ativismo LGBTQ+.

“O processo de coleta de assinaturas correu inesperadamente bem para nós”, disse Nadezhdin à Associated Press em entrevista na quarta-feira em Moscou. “Não esperávamos isso, honestamente.”

O nome de Nadezhdin é uma forma da palavra russa que significa “esperança” e, embora seja pouco provável que ele derrote o ainda popular Putin, as linhas são um raro sinal de protesto, desafio e otimismo num país que tem visto uma dura repressão à dissidência desde então. As suas forças entraram na Ucrânia há quase dois anos.

Nadezhdin está concorrendo ao Partido da Iniciativa Cívica. Como o partido não está representado no parlamento, não lhe é garantido um lugar nas urnas e deve recolher mais de 100.000 assinaturas, com um máximo de 2.500 de cada uma das dezenas de vastas regiões do país, e não apenas das maiores e mais progressistas cidades.

Putin, que concorre como candidato independente e não como candidato do partido governante Rússia Unida, obteve mais de 3 milhões de votos.

Esperando para assinar uma petição em São Petersburgo, Alexander Rakityansky disse à AP que passou por “um período de apatia em que pensei que não poderia fazer nada”. Mas agora ele vê a campanha de Nadezhdin como uma oportunidade para exercer os seus direitos civis.

Originalmente de Belgorod Cidade fronteiriça russa Rakityansky, que foi alvo de repetidos ataques ucranianos, disse que apoia Nadezhdin para que a sua cidade não seja bombardeada e as pessoas não morram nas ruas.

Vídeos online mostraram filas de apoiadores não apenas em Moscou e São Petersburgo, mas também em Krasnodar, no sul, em Saratov e Voronezh, no sudoeste, e fora dos Montes Urais, em Yekaterinburg.

Mesmo na cidade de Yakutsk, no extremo leste do país, 450 quilómetros (280 milhas) a sul do Círculo Polar Ártico, a equipa de Nadezhdin disse que até 400 pessoas enfrentavam diariamente temperaturas que caíam para 40 graus Celsius negativos (40 graus Fahrenheit negativos) para assinar petições.

“Nossas condições climáticas não são ideais e é geralmente aceito que é difícil envolver as pessoas do norte em algum tipo de atividade, mas as pessoas vêm todos os dias”, disse Alexei Popov, chefe da equipe eleitoral de Nadezhdin em Yakutsk. Ele disse que inicialmente esperavam cerca de 500 assinaturas para todo o distrito.

Num local de recolha de petições em Moscovo, Kirill Savinkov, 48 anos, disse que apoia Nadezhdin devido à sua posição sobre a Ucrânia e as negociações de paz.

Outros disseram querer uma alternativa real a Putin, que, segundo eles, levou o país a um beco sem saída.

“A economia está realmente em declínio, as pessoas estão a ficar mais pobres e os preços estão a subir”, disse Anna, 21 anos, de São Petersburgo, que se recusou a revelar o seu nome completo porque temia pela sua segurança. Ela disse que Putin não fez “nada de bom para o país”.

A campanha de Nadezhdin recebeu impulso de líderes da oposição no exterior, incluindo o ex-empresário Mikhail Khodorkovsky Os apoiantes do político da oposição preso Alexei Navalny instaram os russos a apoiar qualquer candidato que possa privar Putin de uma parte dos votos.

O activista da oposição exilado Maxim Katz disse no YouTube que qualquer que seja o resultado, a nomeação de Nadezhdin mostra que “há uma coisa que sabemos agora: que as conversas sobre a apatia civil na Rússia estão longe da realidade. O que temos não é apatia civil, mas fome civil, ” “É um enorme potencial oculto.”

Alguns analistas dizem que o aumento do apoio a Nadingden surpreendeu até o Kremlin, embora o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, tenha dito na quinta-feira: “Não o vemos como um concorrente”.

Analistas dizem que o resultado das eleições é uma conclusão precipitada e que Putin permanecerá no poder por mais seis anos, mas alguns também apontam que este continua a ser um momento de perigo político real para o Kremlin, que deve projectar uma aura de legitimidade para a votação a tomar lugar. Como uma competição real.

Para que Putin consiga uma vitória convincente, ele precisa que os seus apoiantes saiam e que os seus críticos fiquem em casa sem “um vislumbre de esperança”, disse Ekaterina Shulman, cientista política e académica não residente no Carnegie Russia Eurasia Center, em Berlim.

“É por isso que Nadezhdin é um problema tão grande”, disse ela numa entrevista. “Isso fornece uma sombra de esperança.”

Os apoiantes de Nadezhdin que fizeram fila em Moscovo e São Petersburgo disseram à AP que isso lhes deu uma rara oportunidade de estar com pessoas que pensam da mesma forma e que querem um líder diferente de Putin, de 71 anos, que governa a Rússia há 24 anos.

“Entendi que estas são as pessoas que querem mudar o atual governo e quero fazer parte disso”, disse Margarita, uma estudante de 28 anos que também se recusou a revelar o seu apelido por medo de retaliação.

Até agora, a Comissão Eleitoral Central da Rússia aprovou três candidatos nomeados por partidos representados no parlamento que apoiam largamente as políticas do Kremlin: Nikolai Kharitonov do Partido Comunista, Leonid Slutsky do nacionalista Partido Liberal Democrata e Vladislav Davankov do Novo Partido Popular. Kharitonov competiu contra Putin em 2004, terminando em segundo lugar por ampla margem.

Em dezembro, as autoridades proibiram a votação Ekaterina Dontsova, um ex-legislador regional que apelou à paz na Ucrânia. O comitê apontou erros técnicos em seus documentos.

Dontsova pode ter sido proibida de viajar porque as autoridades “não a conhecem e, portanto, são imprevisíveis”. “Acima de tudo, eles odeiam coisas imprevisíveis”, disse Shulman.

Embora tenha havido alegações de que Nadezhdin obteve secretamente a aprovação do Kremlin para concorrer às eleições e é visto como um candidato spoiler, ele ainda pode ser considerado inelegível.

Ele apareceu como analista na televisão russa e criticou o conflito na Ucrânia Durante um talk show na NTV controlada pelo estado em setembro de 2022 – um raro nível de visibilidade que outros políticos da oposição, como Navalny e Vladimir Kara-Murza, ambos agora presos, não desfrutam.

Nesta aparição, Nadezhdin disse que Putin foi enganado pelos serviços de inteligência que aparentemente lhe disseram que a resistência ucraniana seria curta e ineficaz.

Em sua entrevista à AP, Nadezhdin disse acreditar que foi autorizado a concorrer porque era uma entidade bem conhecida e não havia criticado especificamente Putin.

“Conheço pessoalmente Putin”, disse ele, dizendo que o conheceu antes de se tornar presidente em 2000, acrescentando que na década de 1990 foi assessor do então primeiro-ministro Sergei Kiriyenko e é agora o primeiro vice-chefe do gabinete de Putin.

Shulman disse que embora as autoridades possam permitir que Nadezhdin concorra, é uma “aposta perigosa”.

“Acho que o boicotarão na próxima fase, quando ele submeter essas assinaturas”, disse ela, indicando que a Comissão Central de Eleições poderia declarar algumas delas inválidas e impedi-las de votar. Ela indicou que as autoridades poderiam ameaçar a ele e à sua equipa com prisão se ele mais tarde incitasse os seus apoiantes a protestarem.

Estas eleições são as primeiras desde que Putin anexou quatro regiões ucranianas e as primeiras em que a votação online será utilizada em todo o país. Os críticos salientam que ambas são oportunidades para manipular os resultados a favor de Putin, algo que o Kremlin negou que vá fazer.

Independentemente do resultado real, alguns analistas e opositores políticos salientam que a visão daqueles que fazem fila para Nadezhdin diz mais sobre a Rússia hoje do que a própria votação.

Embora Nadezhdin tenha notado que acreditava que a equipe de Putin inicialmente não via isso como uma ameaça, ele disse: “Os funcionários do Kremlin estão agora em uma situação difícil”.

Se ele estivesse no lugar deles, ele disse: “Agora eu pensaria: por que o deixamos fazer isso?”

