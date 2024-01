Os gêmeos se separaram no nascimento e moram na mesma cidade. Eles se reuniram depois de 19 anos

A jornada de descoberta começou para Amy e Anu quando elas tinham apenas 12 anos.

No que poderia ser considerado uma visão realista do famoso filme de Bollywood de 1972 de Ramesh Sippy.Sita aur Geetauma história notavelmente semelhante de separação e reunificação emergiu do país da Europa Oriental, a Geórgia.

Amy Khvitia e Anu Sartania, gêmeas idênticas separadas no nascimento e que moravam a poucos quilômetros de distância uma da outra na Geórgia, sem saber, se encontraram por meio de um vídeo viral do TikTok e de um show de talentos.

A história deles, transmitida BBCdestaca um problema muito maior que assola a Geórgia: o número alarmante de crianças roubadas de hospitais e vendidas ao longo das décadas, um escândalo que permanece em grande parte por resolver.

A jornada de descoberta começou para Amy e Anu quando elas tinham apenas 12 anos. Amy, imersa em seu programa de TV favorito, “Georgia's Got Talent”, se depara com uma dançarina que tem uma estranha semelhança com ela. Ela não sabia que a mulher que dançava era sua irmã há muito perdida.

Por outro lado, Anu recebeu um vídeo no TikTok apresentando uma mulher de cabelo azul que se parecia muito com ela. A mulher no vídeo era sua irmã gêmea, Amy.

Aza Shoni, a mãe dos gêmeos, entrou em coma devido a complicações não reveladas no parto em 2002. Seu marido, Gosha Gakharia, tomou uma decisão devastadora: vender Anu e Amy para famílias separadas.

Anu cresceu em Tbilisi, enquanto Emi cresceu em Zugdidi, ambos completamente inconscientes da existência um do outro. Embora tenham participado da mesma competição de dança quando ela tinha 11 anos, onde os espectadores notaram a notável semelhança, a verdade permaneceu indefinida.

Suas vidas continuaram em caminhos paralelos até o malfadado vídeo do TikTok e o subsequente reencontro. No entanto, enquanto os gémeos procuravam respostas para a sua separação, revelaram uma verdade chocante: eram apenas dois dos milhares de bebés roubados de hospitais georgianos e vendidos, com casos relatados já em 2005.

Segundo uma reportagem da BBC, o incidente ocorreu há dois anos na ponte Rustaveli, em Tbilisi, capital da Geórgia, onde Amy e Anu se encontraram pela primeira vez desde a sua separação, há 19 anos.