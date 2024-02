Um caminhante mata um lobo raivoso após ser mordido na perna durante o ataque

Um homem matou um coiote com as próprias mãos depois que o animal raivoso o atacou enquanto ele caminhava, disseram autoridades em Rhode Island.





A vítima, que não foi identificada, caminhava pela floresta em Johnston na sexta-feira quando foi atacada pelo lobo, segundo o British Daily Mail. Notícias da NBC E a Agência de notícias.





O homem Johnston foi mordido na perna antes de matar o animal, que mais tarde deu positivo para raiva Departamento de Gestão Ambiental de Rhode Island Ele disse em um comunicado à imprensa.









Segundo a Associated Press, a vítima prendeu o lobo pelo pescoço e cortou o suprimento de ar para matar o animal.





As autoridades disseram que o coiote “provavelmente estava envolvido” em um ataque separado em Scituate, Rhode Island, na quinta-feira.





O departamento disse que a pessoa envolvida no ataque inicial era um passeador de cães, de acordo com a NBC News e a AP.









Qualquer pessoa em Scituate e Johnston que possa ter entrado em contato com o lobo deve entrar em contato com a Divisão de Doenças Infecciosas do Departamento de Saúde, disse o Dr. Scott Marshall, veterinário do estado de Rhode Island.





Sem receber as vacinas adequadas após a exposição, “quase todos os casos são fatais”, disseram as autoridades.





“Se os donos de animais de estimação nessas duas comunidades acreditarem que seus animais de estimação podem ter interagido com um coiote, ligue ou visite seu veterinário para garantir que a vacinação contra a raiva de seu animal de estimação esteja atualizada”, disse Marshall em um comunicado à imprensa divulgado na segunda-feira.









Além de atualizar as vacinas contra a raiva, os Departamentos de Saúde e Gestão Ambiental sugerem que os donos de animais de estimação protejam seus animais “mantendo sempre o controle” e não permitindo que eles perambulem sem supervisão.





Os departamentos também recomendam evitar qualquer contato com animais de estimação vadios ou em liberdade, bem como com animais selvagens e alimentá-los ao ar livre. As caixas sanitárias também devem ser cobertas “com segurança”.