Um canadense soca uma enfermeira no rosto várias vezes depois que sua esposa foi vacinada contra Covid-19 sem seu consentimento

Na segunda-feira, por volta das 9h15, um homem entrou na Brunette’s Pharmacy em Sherbrooke, uma cidade no sul de Quebec, e acusou uma enfermeira na casa dos 40 anos, que não foi identificada pela polícia, de vacinar sua esposa, disse o porta-voz da polícia de Sherbrooke, Martin Carrier. . CNN.

“No início, o suspeito estava muito zangado, muito agressivo e perguntou à enfermeira por que ela havia vacinado sua esposa sem seu consentimento, sem seu consentimento”, disse Carrier. “Ele deu tantos socos na cara dela que a enfermeira não teve tempo de se defender ou se explicar … e ela caiu no chão e deixou o suspeito sair correndo da farmácia.”

Não há leis no Canadá que estabeleçam que os indivíduos precisam da permissão de seus cônjuges para serem vacinados, e não está claro se sua esposa deu o consentimento.

Ele disse que a enfermeira foi levada de ambulância para um hospital próximo, onde foi tratada por “ferimentos múltiplos no rosto”.

Como resultado do acidente, a farmácia disse a um parceiro da CNN, CBC E eles pararam as vacinações. A CNN contatou a farmácia, mas não quis comentar se as vacinas serão dadas ou não na quinta-feira.

O Jean Coutu Group, empresa controladora de Brunet, também se recusou a comentar, mas disse à CNN que “condena totalmente esta ação inaceitável contra equipes de farmácias que têm prestado serviços essenciais desde o início da pandemia.”

O Canadá vacinou 69,8% de sua população, superando os Estados Unidos com 15,6%, segundo dados do Our World in Data, visto em Rastreador de vacinas CNN

Embora a maioria dos canadenses receba bem as medidas de saúde pública e o país tenha uma das maiores taxas de vacinação do mundo, o número de casos e hospitalizações está aumentando, de acordo com a Public Health Canada, especialmente entre os jovens. Canadenses não vacinados

Carrier disse que a polícia não tinha o nome ou a foto do suspeito ou imagens de segurança do incidente. No entanto, eles têm uma descrição do homem e esperam, com a ajuda do público, poder identificá-lo e acusá-lo de agressão.

O suspeito é descrito como um homem de 30 a 45 anos, com cerca de 1,80 m de altura, estatura mediana, pele escura, cabelo castanho curto, sobrancelhas espessas, dois orifícios pequenos em cada orelha e tatuagens na mão que parecem ter sido ditas. pela Carrier para estar em forma de cruz.