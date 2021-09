Pesquisas antigas sobre fósseis mostram que os humanos na América do Norte podem ter existido muito antes do que os cientistas pensavam

Os cientistas descobriram novas evidências mostrando que os humanos nas Américas podem ter existido milhares de anos antes do que se pensava, de acordo com Relatório Publicado quinta-feira na revista acadêmica Science.

Alison Ship, diretora do US Geological Survey, disse em um comunicado: declaração Quinta-feira.

Pegadas fossilizadas antigas encontradas no Parque Nacional White Sands do Novo México mostraram evidências de que os humanos viveram na América do Norte durante a Última Idade do Gelo, datando de cerca de 21.000 a 23.000 anos atrás. Os cientistas contestaram quando os primeiros humanos viveram nas Américas, e alguns encontraram evidências de vida há cerca de 15.000 anos, de acordo com Smithsonian Magazine.

Pesquisadores do White Sands National Park, National Park Service, US Geological Survey, University of Arizona, University of Bournemouth e Cornell University analisaram superfícies multi-impacto encontradas enterradas entre camadas de solo de gesso em um lago seco do parque, que inclui o maior lago no país. Campo de dunas de gesso.

Percursos humanos em Th4. Ciência



Os arqueólogos usaram a datação por radiocarbono – um método para determinar a idade dos materiais orgânicos – para analisar sementes microscópicas encontradas dentro dos fósseis, de acordo com o estudo. As pegadas foram descritas como estando “em boa definição anatômica”, com impressões visíveis do calcanhar e das almofadas dos dedos dos pés.

Cientistas realizaram pesquisas com animais e materiais aquáticos nas áreas onde os fósseis foram encontrados, o que também ajudou a estimar as datas. Os cientistas disseram que as descobertas também alimentaram a teoria de que os primeiros humanos praticavam métodos sustentáveis ​​de cuidar da primeira megafauna.

“Ao contrário dos artefatos culturais, ossos modificados ou outros fósseis tradicionais, as pegadas têm um contexto inicial de deposição e são sobrepostas na superfície impressa”, afirma o relatório.

Os pesquisadores observam que a data exata das primeiras pessoas a chegar e viver no Hemisfério Ocidental permanece “incerta e controversa”. “O que apresentamos aqui é a evidência de uma época e lugar consistentes em que os humanos estavam presentes na América do Norte”, disse o relatório.

A Associated Press relata que escavações anteriores no Parque Nacional White Sands revelaram vestígios fossilizados de um gato com dentes de espada, lobo atroz, mamute colombiano e outros animais da Idade do Gelo.

