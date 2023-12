Tribunais russos suspendem processos contra Alexei Navalny após desaparecimento do ativista preso | Alexei Navalny

Os juízes russos suspenderam novos processos criminais contra o líder da oposição preso Alexei Navalny, com os seus apoiantes a dizerem que ele não contacta o seu advogado há quase duas semanas e um funcionário da ONU a dizer que a sua ausência equivale a um “desaparecimento forçado”.

Os tribunais suspenderam sete audiências judiciais na segunda-feira “até [Navalny’s] Seu paradeiro [is] disseram seus advogados, aumentando o temor de que os críticos do Kremlin possam ser amordaçados ou até mortos enquanto Vladimir Putin anuncia planos para estender seu governo para um quinto mandato presidencial.

Navalny, condenado a quase três décadas de prisão, desapareceu na semana passada de uma prisão na região de Vladimir, perto de Moscovo, e é suspeito de ter sido transferido para uma colónia de “regime especial”, onde pode ser mantido incomunicável sob as práticas mais duras da Rússia. Sistema prisional há anos.

Kira Yarmysh, assessora de Navalny, disse que sua equipe enviou pedidos a quase 200 centros de detenção provisória russos para buscar mais informações sobre o líder da oposição desaparecido, mas não conseguiu encontrá-lo.

O Kremlin não respondeu a perguntas sobre o paradeiro de Navalny, com o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, a afirmar que a sua equipa “não tem a intenção nem a capacidade de rastrear o destino dos prisioneiros”.

Os apoiantes também estão preocupados que ele possa ser hospitalizado depois de desmaiar no início deste mês devido a más condições sanitárias e nutricionais na prisão Vladimir IK-6, onde cumpria pena de prisão por acusações de fraude. Em Agosto, foi condenado a mais 19 anos numa colónia de “regime especial” sob acusações de extremismo. Ele ressaltou que as acusações contra ele são políticas.

“Estou profundamente preocupado que as autoridades russas não divulguem o paradeiro e o bem-estar do Sr. Navalny durante um período de tempo tão longo, o que equivale a um desaparecimento forçado”, disse Mariana Katsarova, Relatora Especial da ONU sobre a situação dos direitos humanos em A Federação Russa. .

“Fiquei sabendo que a audiência sobre as violações dos direitos humanos do Sr. Navalny durante a detenção, que estava marcada para sexta-feira, não ocorreu. Katzarova disse que os advogados do Sr. Navalny, que foram impedidos de se encontrar com ele desde 6 de dezembro , foram informados pelo tribunal de que o seu cliente já não se encontrava detido na região de Vladimir, sem fornecer mais detalhes.

O desaparecimento de Navalny ocorre no momento em que Putin lança a sua campanha para conquistar um quinto mandato presidencial. Ele é o líder do Kremlin mais antigo desde Estaline e poderá ser ultrapassado se continuar a concorrer a um sexto mandato no poder.

Os apoiantes de Navalny lançaram uma campanha de guerrilha anti-Putin que incluía outdoors em Moscovo, São Petersburgo e Novosibirsk com um código QR que ligava a um site que apelava aos críticos de Putin para que usassem tácticas “partidárias” não violentas para expressar a sua oposição.

Navalny foi envenenado na Rússia com Novichok em 2020, evacuado para a Alemanha para tratamento, depois regressou à Rússia em 2021, onde foi detido e condenado por acusações de fraude e extremismo, e sentenciado a três décadas de prisão. Os seus apoiantes dizem que ele sofreu de misteriosas doenças estomacais na prisão e acreditam que é provável que permaneça na prisão enquanto Putin permanecer no poder.