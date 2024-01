Um avião da Japan Airlines pegou fogo após colidir com um avião de socorro ao terremoto no Aeroporto Haneda de Tóquio

CNN

Um avião da Japan Airlines transportando centenas de passageiros pegou fogo ao pousar no aeroporto de Haneda, em Tóquio, na terça-feira, após colidir com uma aeronave que participava dos esforços de socorro ao terremoto.

Todos os tripulantes e passageiros, incluindo oito crianças menores de dois anos, do voo 516 da JAL foram evacuados com segurança do avião de passageiros, segundo a companhia aérea, mas cinco das seis pessoas a bordo do outro avião foram mortas.

O avião pegou fogo depois de voar para Haneda vindo da cidade de Sapporo, no norte do Japão, às 17h47, horário local (3h47 horário do leste).

Cinco tripulantes morreram a bordo do segundo avião, que se acredita ser um De Havilland Canada DHC-8, operado pela Guarda Costeira do Japão (JCG), segundo a emissora pública NHK. Ela acrescentou que o piloto do avião estava em estado crítico.

Um representante da companhia aérea disse à CNN que a JAL está investigando os detalhes e a causa do incêndio no avião.

Imagens de vídeo mostraram o avião de passageiros sendo engolfado por uma grande bola de fogo enquanto se movia na pista. O avião foi então visto estacionado enquanto as pessoas usavam escorregadores de emergência para escapar do inferno enquanto os bombeiros tentavam combater as chamas crescentes.

Um porta-voz da Guarda Costeira japonesa disse à CNN que seus aviões partiram do aeroporto de Haneda para uma base aérea na província de Niigata para ajudar nos esforços de socorro após um terremoto de magnitude 7,5 na segunda-feira.

O voo 516 da Japan Airlines decolou do aeroporto New Chitose, em Sapporo, na província de Hokkaido, para o aeroporto de Haneda, em Tóquio, de acordo com a NHK.

Segundo a emissora japonesa NHK, havia cerca de 400 passageiros e tripulantes a bordo.

A CNN está entrando em contato com autoridades para confirmar mais detalhes.

De acordo com o site de rastreamento de voos. FlightAwareO vôo foi em um Airbus A350-900.

