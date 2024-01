A manobra da Etiópia para estabelecer um porto levanta preocupações numa região volátil

g Política econômica em O Corno de África já teve um início combustível no novo ano. No dia 1 de Janeiro, Abiy Ahmed, primeiro-ministro da Etiópia, e Muse Bihi Abdi, o seu homólogo na vizinha Somalilândia, fizeram um anúncio surpresa. Numa conferência de imprensa conjunta em Adis Abeba, capital da Etiópia, revelaram que a Etiópia, sem litoral, arrendaria um porto marítimo e uma extensão de 20 quilómetros da costa do Mar Vermelho na província separatista da Somália. Em troca, a Somalilândia receberá ações da Ethiopian Airlines, a maior companhia aérea de África, e poderá receber reconhecimento diplomático formal por parte do governo etíope. Isto tornaria a Etiópia o primeiro país a reconhecer oficialmente a antiga colónia britânica, que declarou a sua independência do resto da Somália há mais de três décadas.

O memorando de entendimento assinado pelos dois líderes lançou uma parte já volátil do mundo numa maior incerteza. As autoridades de Mogadíscio, capital da Somália, reagiram com raiva às notícias de que a Etiópia está disposta a abandonar a política de longa data da União Africana contra a reformulação do mapa continental. Um conselheiro de Hassan Sheikh Mohamud, o presidente somali, queixa-se de que “Abiy Ahmed está a estragar as coisas na Somália”. Há apenas três dias, Mohamud e Abdi assinaram um acordo, mediado pelo presidente do vizinho Djibouti, para retomar as conversações sobre o disputado estatuto constitucional na Somalilândia. Este acordo está agora em frangalhos. Após uma reunião de gabinete de emergência em 2 de Janeiro, a Somália declarou o novo acordo “nulo e sem efeito” e chamou de volta o seu embaixador em Adis Abeba. Mahmoud pediu a Abiy que reconsiderasse, dizendo que o acordo apenas aumentaria o apoio ao Al-Shabaab, o grupo jihadista ligado à Al Qaeda que controla grande parte do interior e que estreou em parte em resposta à invasão da Somália pela Etiópia em 2006.

Em contraste, Abiy retratou o acordo como uma vitória diplomática que cumpre a busca de décadas da Etiópia pelo acesso directo ao mar. Nos últimos meses, o primeiro-ministro alarmou os observadores com apelos agressivos para que a população da Etiópia, de cerca de 120 milhões de habitantes, escapasse do que ele chama de “prisão geográfica”. Embora a Etiópia tivesse anteriormente dois portos, bem como uma marinha, perdeu esses portos quando a Eritreia, uma região localizada ao norte, se separou para formar o seu próprio estado em 1993. Desde a sangrenta guerra fronteiriça entre 1998 e 2000, que a privou de. .. Chegada à Eritreia. Na costa, a Etiópia dependia do porto de Djibuti para quase todo o seu comércio exterior. Em 2018, fechou um acordo com a Somalilândia e a DP World, um operador portuário dos EAU, ao abrigo do qual adquiriu uma participação de 19% no porto recentemente ampliado de Berbera, a cerca de 160 quilómetros de Hargeisa, capital da Somalilândia. Os líderes em Mogadíscio ficaram furiosos; Quatro anos depois, o acordo fracassou.

Abiy há muito que deixou claras as suas ambições de tornar a Etiópia uma potência no Mar Vermelho e no Estreito de Bab el-Mandeb, uma das rotas marítimas mais movimentadas e geopoliticamente controversas do mundo. O acordo de paz com a Eritreia, pelo qual lhe foi atribuído o Prémio Nobel em 2019, foi saudado na altura como uma oportunidade para a Etiópia recuperar o acesso isento de impostos aos portos do seu vizinho. O primeiro-ministro também elogiou um acordo misterioso com o antigo presidente da Somália, Mohamed Abdullahi Mohamed, segundo o qual a Etiópia utilizaria quatro portos não identificados ao longo da costa da Somália, incluindo o porto da Somalilândia. Nenhum dos dois se materializou, em parte porque Abiy lançou uma guerra desastrosa centrada na região norte de Tigray, na Etiópia, em 2020, e também porque a autoridade do governo central da Somália mal se estende para além de Mogadíscio. Recentemente, diplomatas e analistas estrangeiros expressaram o seu receio de que o Primeiro-Ministro da Etiópia, que se está a tornar um messiânico e imprevisível, esteja a planear entrar em guerra com a Eritreia, a fim de tomar uma fatia da sua costa. No entanto, Abe pode agora afirmar que alcançou os seus objectivos através da diplomacia e não da força. “Com base na promessa que fizemos repetidamente ao nosso povo, [we have realised] Querer chegar ao Mar Vermelho”, anunciou ele em um vídeo promocional divulgado em 1º de janeiro. “Não temos nenhum desejo de coagir ninguém à força.”

Para os líderes da Somalilândia, este acordo representa um avanço na sua busca de três décadas por reconhecimento internacional. “A Somália tem usado táticas de protelação desde o início das conversações em 2012”, afirma Mohamed Farah, da Academia para a Paz e o Desenvolvimento, um grupo de reflexão em Hargeisa. “Não podemos esperar para sempre.” Esperam que o resto de África siga o exemplo onde quer que a Etiópia vá: a União Africana está sediada em Adis Abeba. Abe também desfruta de fortes relações com os poderosos estados do Golfo, liderados pelos Emirados Árabes Unidos ( Os Emirados Árabes Unidos ). Na verdade, alguns diplomatas estrangeiros duvidam disso Os Emirados Árabes Unidos Ela, que também é próxima do governo somali, pode ter desempenhado um papel na mediação do acordo. O seu anúncio ocorreu no momento em que Abiy Ahmed recebia o senhor da guerra mais famoso do Sudão, Mohamed Hamdan Dagalo (conhecido como Hemedti), cujas forças paramilitares, repletas de dinheiro e armas dos Emirados, estão a aproximar-se da vitória sobre o exército sudanês. Nesta perspectiva, a base militar etíope na Somalilândia é o mais recente passo num plano para garantir a esfera de influência dos Emirados em toda a região mais ampla do Golfo e no Corno de África.