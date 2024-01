A segunda grande montadora diz que não anunciará durante o Super Bowl

A montadora Stellantis decidiu cancelar os anúncios do Super Bowl este ano, confirmou a empresa na sexta-feira.

“Com um foco contínuo na manutenção dos fundamentos do negócio para mitigar o impacto de um desafiador mercado automobilístico dos EUA, estamos avaliando nossas necessidades de negócios e tomaremos decisões apropriadas para proteger nossas operações na América do Norte e a empresa”, disse um porta-voz da Stellantis ao The Hill. Na situação atual.

“À luz desta avaliação, não participaremos do grande jogo este ano”, acrescentaram.

A fabricante Jeep é a segunda empresa a tomar esta decisão. A General Motors (GM) disse em novembro que não iria parar de anunciar durante o grande jogo, De acordo com Para a Reuters.

porta Também mencionado Stellantis – empresa controladora da Jeep, Chrysler e Ram – é conhecida por usar o Super Bowl para anúncios importantes e, em 2023, um anúncio de 30 segundos durante o jogo arrecadou quase US$ 7 milhões.

A decisão deles ocorre depois que a GM e a Stellantis foram alvos da recente greve dos Trabalhadores Automotivos Unidos (UAW), que durou seis semanas. As duas empresas ratificaram os contratos dos trabalhadores do sector automóvel em meados de Novembro, concordando com um aumento salarial de 25% e ajustamentos no custo de vida.

A GM estimou no ano passado que a greve do UAW custou US$ 1,1 bilhão, principalmente devido à perda de produção.