De volta a Nova Jersey, onde o universo começou

A poucos quilómetros de distância, Robert Dick, físico da Universidade de Princeton, e os seus alunos começaram a investigar as condições sob as quais o Universo poderia ter começado, se é que de facto teve um começo. Eles concluíram que qualquer explosão tão grande teria que ser quente o suficiente para sustentar reações termonucleares, a milhões de graus, a fim de sintetizar elementos pesados ​​a partir do hidrogênio primordial.

Eles percebem que esta energia ainda deve estar presente. Mas à medida que o Universo se expandia, a bola de fogo primordial arrefeceu até alguns graus Kelvin acima do zero absoluto, o que, calcularam, teria colocado a radiação cósmica na região das micro-ondas do espectro electromagnético. (O grupo não sabia, ou tinha esquecido, que o mesmo cálculo tinha sido feito vinte anos antes pelo físico George Gamow e pelos seus colaboradores na Universidade George Washington.)

Dick designou dois estudantes de pós-graduação — David Wilkinson, um músico talentoso, e James Peebles, um teórico — para tentar detectar essas microondas. Enquanto o grupo se reunia para decidir um plano de ação, o telefone tocou. Era o Dr. Penzias. Quando o Dr. Dick desligou, ele se voltou para sua equipe. “Pessoal, éramos apenas alvos”, disse ele.

As duas equipes se reuniram e escreveram dois artigos, que foram publicados sequencialmente na revista Physical Review Letters. O grupo do Bell Labs descreveu o ruído de rádio, e o grupo de Princeton sugeriu que poderia ser um resíduo de calor do Big Bang – “Talvez cada lado esteja pensando, bem, o que fizemos está correto, mas o outro pode não estar correto”, diz o médico. . Wilson disse.

Ele acrescentou: “Acho que Arnold e eu queríamos deixar em aberto a ideia de que havia outra fonte desse ruído”. “Mas é claro que não deu certo.”