Um astronauta na estação espacial captura uma vista incrível da aurora terrestre de fogo

Agência Espacial Europeia / NASA – T. Biscuits



o O sol tem se comportado ultimamente, enviando arrotos maravilhosos de material solar que alcançaram a Terra e desencadearam o movimento espetacular da aurora boreal. As ondas cintilantes de luzes coloridas não se limitam às nossas ondas cintilantes na superfície do planeta. A tripulação da Estação Espacial Internacional observava a aurora boreal com um nocaute.

Uma foto recente da Estação Espacial Internacional mostra como esta safra de aurora boreal tem sido radical. Há um anel verde radiante com pedaços de luz emitidos pela curvatura do planeta. É surreal.

O astronauta Thomas Bisquet da Agência Espacial Europeia nos últimos dias de sua missão orbital, aproveitando ao máximo. “Lidamos com a aurora boreal mais forte de toda a expedição, na América do Norte e no Canadá”, pesquet tweet no sábado. “Alturas incríveis acima de nossa órbita, voamos logo acima do centro do anel, ondas rápidas e pulsações em todos os lugares.”

A ciência nos diz como a aurora é formada quando partículas carregadas do sol interagem com a atmosfera da Terra. Conforme colocado pela NASA, “Quando vemos uma aurora brilhante, vemos bilhões de colisões individuais, as linhas do campo magnético da Terra se iluminam.”

Mas a foto ISS de Pesquet não é tanto sobre ciência, mas uma celebração das maravilhas do fenômeno onírico. É um lembrete da relação de nosso planeta com nossa estrela, a fonte de vida e luz.