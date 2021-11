NASA divulga as primeiras imagens do satélite Landsat 9 para observar a Terra no espaço

O mais novo satélite de observação da Terra da NASA, Landsat 9, tirou suas primeiras fotos do planeta da órbita, e elas são lindas como o inferno. É apenas uma amostra do que o novo satélite será capaz de descobrir – especialmente porque o planeta está prestes a sofrer rápidas mudanças ambientais graças às mudanças climáticas e ao desenvolvimento humano em expansão.

As primeiras novas imagens, tiradas em 31 de outubro, mostram aglomerados de manguezais na costa noroeste da Austrália, levando ao Oceano Índico. Outros retratam a cidade de Kathmandu, no Nepal, aninhada em um vale ao sul do Himalaia; A Nação Navajo localizada no oeste dos Estados Unidos; As areias brancas de Pensacola no Panhandle da Flórida. Um total de nove fotos foram divulgadas durante o fim de semana.

O satélite foi lançado em 27 de setembro e operado em conjunto com o USGS, substituindo o antigo satélite Landsat 7, e é uma grande atualização em quase todos os aspectos. Por exemplo, o Landsat 9 pode estudar o planeta em mais de 16.000 tons de tons de uma única cor de luz, em comparação com apenas 256 cores para o Landsat 7. O novo satélite também possui detectores de radiação térmica e pode fazer várias observações no infravermelho próximo. e comprimentos de onda infravermelhos.

Todas essas novas ferramentas serão essenciais para ajudar as comunidades abaixo a tomar decisões informadas afetadas pelas mudanças ambientais – seja a nação Navajo tentando monitorar as condições de seca e gerenciando sistemas de irrigação, ou cidades nos Grandes Lagos recebendo um aviso prévio sobre a proliferação de algas, ou residentes costeiros recebendo um alerta para onde ir, onde as inundações podem ocorrer. O satélite deve iniciar suas operações normais em breve, e seus dados estarão disponíveis gratuitamente ao público.