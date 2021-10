Um antigo mosaico restaurado, um dos maiores do mundo, foi inaugurado no Castelo do Deserto de Jericó.

As autoridades palestinas revelaram, nesta quinta-feira, um dos maiores mosaicos de piso do mundo, na cidade de Jericó, na Cisjordânia, após anos de restauração.

Vastos mosaicos antigos, que lembram um belo tapete, cobrem 836 metros quadrados (8.998 pés quadrados) no Palácio de Hisham, uma fortaleza islâmica no deserto que data do século VIII. O palácio e seus mosaicos de pedra com intrincados padrões geométricos foram construídos durante o reinado dos omíadas, a primeira dinastia islâmica hereditária, que governou a partir de Damasco. O palácio foi o resort de inverno do califa Hisham ibn Abd al-Malik, que governou de 724 a 743 DC.

As imagens, vistas em dezenas de pinturas, incluem um leão atacando um cervo simbolizando a guerra e dois cervos simbolizando a paz, bem como delicados desenhos florais e geométricos.

O Palácio de Hisham foi esquecido por séculos até ser redescoberto no século 19 e redescoberto na década de 1930. Naquela época, o mosaico foi revelado sob a poeira.

Mas permaneceu negligenciado até cinco anos atrás, quando o local foi fechado para visitantes quando um esforço de restauração financiado por US $ 12 milhões foi lançado.

“Este mosaico contém mais de cinco milhões de peças de pedra da Palestina de uma cor natural e distinta”, disse à AFP o subsecretário do Ministério do Turismo e Antiguidades, Saleh Tawafasha, durante a cerimônia de inauguração do mosaico.

Um dos maiores mosaicos do mundo foi inaugurado após um projeto de restauração de vários anos no Palácio de Hisham, na cidade de Jericó, na Cisjordânia, em 28 de outubro de 2021 (Foto de Abbas Momani / AFP)

Ele esperava que o processo de restauração atraísse turistas para Jericó.

O projeto incluiu a construção de uma grande cúpula para proteger o mosaico dos elementos. Os turistas agora podem ver o mosaico de uma nova passarela suspensa acima dele.

O projeto estava originalmente previsto para ser concluído em 2018, mas foi atrasado em parte devido ao desafio de instalar a cúpula sem perturbar os vestígios arqueológicos.

O Palácio de Hisham perto do Mar Morto cobre cerca de 150 acres (60 ha) e inclui banhos e uma propriedade agrícola.

A Dinastia Omíada durou de 660 a 750 DC.

A Associated Press contribuiu para este relatório.